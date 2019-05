Marianne Zwagerman wordt SGP-wethouder voor één dag

Het experiment is volgens de partij geen voorbode dat de SGP zijn vrouwenstandpunt verder gaat versoepelen.

Marianne Zwagerman zelf denkt dat het experiment wel degelijk een zetje kan geven. “Ik ga ze laten zien dat het heel goed mogelijk is dat vrouwen besturen”, zegt ze in een reactie. “En misschien daarna een week de baan van Kees van der Staaij in de Tweede Kamer overnemen, dat lijkt me ook fantastisch.”

Brug te ver

Zwagerman sympathiseert al langer met de SGP. Ze kondigde onlangs al aan dat ze ‘politiek actief’ zou worden voor de partij. Dat riep veel vragen op, want het hoofdbestuur van de orthodox-christelijke SGP is nog steeds zeer ambivalent over vrouwen in politieke functies. Vrouwen mogen lid worden en ook op de kieslijst, maar de partij stimuleert dat niet actief. Vrouwen in bestuursfuncties, zoals op een wethoudersplek, is nog een brug te ver voor de SGP.

Zwagerman gebruikt haar ‘wethouderschap’ voor haar missie om voor vm­bo-leer­lin­gen betere op­lei­dings­mo­ge­lijk­he­den van de grond te krijgen.

SGP-wethouder Arnoud Proos nam het initiatief om Marianne Zwagerman uit te nodigen. Hij was onder de indruk van een lezing die ze onlangs gaf voor ondernemers in Barendrecht. Dat wordt ook haar opdracht voor haar eendaagse wethouderschap: iets in gang zetten om het ondernemersklimaat in de gemeente nog verder te verbeteren. “Daarvoor geef ik mijn sleutels en dossiermappen aan haar”, zegt Proos, die eerder een naaste medewerker was van SGP-leider Kees van der Staaij.