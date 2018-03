Marianne Thieme wil ritueel slachten nu echt verbieden

De Partij voor de Dieren wil dat alle dieren in Nederland voorafgaand aan de slacht worden bedwelmd.

Nieuw aan het voorstel - in vergelijking met dat uit 2011 - is dat de Partij voor de Dieren vraagt om een geleidelijke overgang. Het wetsvoorstel bevat een overgangstermijn van vijf jaar. In deze periode kunnen slachterijen hun manier van werken aanpassen. “Hiermee kom ik tegemoet aan kritiek van de Eerste Kamer, zes jaar terug”, aldus Marianne Thieme. Op dit moment hoeven dieren bij ritueel slachten niet te worden verdoofd. Wel moet de onverdoofde slacht binnen veertig seconden zijn uitgevoerd, om dierenleed te beperken.

Volgens de PvdD leidt kosjer of halal slachten tot veel pijn en stress bij de dieren. Dit leed weegt volgens Marianne Thieme zwaarder dan het recht op ritueel slachten voor joodse en islamitische slachterijen. “De vrijheid van godsdienst houdt op waar het lijden van anderen -mens en dier- begint.”

Vrijwillige afspraken

Nadat in het wetsvoorstel in 2011 door de Tweede Kamer was aangenomen, besloot toenmalig CDA-staatssecretaris Henk Bleker om vrijwillige afspraken te maken met organisaties van joden en moslims. Daar kwam de 40-secondenregel uit voort. In de Eerste Kamer bestond weinig politiek draagvlak voor een algeheel verbod: de Kamerleden vonden dat er te veel werd getornd aan de godsdienstvrijheid. Volgens Thieme zorgden de afspraken van Bleker ervoor dat de wet er uiteindelijk niet kwam. “De Eerste Kamerleden dachten: ‘Ach, dat is onze escape.’”

Hoewel een eerdere poging strandde, ziet de Partij voor de Dieren nieuwe kansen voor een verbod. Volgens Thieme is er in de samenleving steeds meer aandacht voor het welzijn van dieren. Dat het maatschappelijk draagvlak groter wordt, blijkt volgens haar ook uit de vele wetten die pijn bij dieren moeten voorkomen. In 2014 kwam er bijvoorbeeld een verbod op het houden en fokken van nertsen voor de productie van bont en sinds 2015 zijn wilde dieren in het circus niet meer toegestaan.