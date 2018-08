Manzoor Pashteen leidt protesten tegen het geweld jegens de Pasjtoen: 'Ons verzet heet in Pakistan terrorisme'

Cricketlegende Imran Khan wordt vandaag beëdigd als nieuwe premier van Pakistan. Khan behoort tot de Pasjtoen, een minderheid van ongeveer 30 miljoen mensen van de in totaal 212 miljoen Pakistanen. De meesten van hen komen uit de tribale gebieden waar sinds 2004 hard wordt gevochten tussen jihadisten en het Pakistaanse regeringsleger. De inwoners zijn vaak slachtoffer van het geweld, zowel van jihadisten als van het regeringsleger.

Duizenden Pasjtoen demonstreerden begin dit jaar in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad, waarna de protesten zich al snel verspreidden over het hele land. Velen van hen hielden foto's vast van omgekomen en vermiste familieleden.

Een van de leiders van de protesten is Manzoor Pashteen (23). Met zijn krachtige uitspraken weet hij grote menigten te inspireren.

Vandaag wordt Imran Khan beëdigd, ook een Pasjtoen. Wat verwacht u van hem? "De afgelopen vijftien jaar steunde niemand ons, maar nu we onze stem laten horen, tonen alle leiders sympathie, inclusief Imran Khan. We hopen dat onze leiders ons nu gaan helpen. Maar dat kan alleen als het leger dat toestaat. Onze problemen zijn vooral met het leger: dat straft alle Pasjtoen in de strijd met de Taliban."

Hoe worden zij gestraft? "In een dorp bij mij in de buurt hadden ze mensen in 2016 in een rij gezet om ze in elkaar te slaan. Daarbij werd een jongen zo erg geslagen dat hij, voor de ogen van zijn ouders, stierf. Zo zijn er veel verhalen. Een vriend van mij is zijn hele familie, inclusief zijn twee kleine kinderen, kwijtgeraakt bij een luchtaanval op zijn huis. De volgende dag werd aangekondigd dat in zijn huis acht terroristen waren gedood. Dat was zo'n schok. De Taliban maken gebruik van zulke emoties en wraakgevoelens. Deze man heeft zich bij de Taliban aangesloten. In naam van de oorlog tegen het terrorisme wordt terrorisme gecreëerd." Manzoor Pashteen © Aletta André

Is er geen manier zo'n onterechte bestempeling als terrorist aan te vechten? "Nee, want als je dat probeert dan ben jij de volgende. Stel dat dit jouw vader overkomt, dan kun je hem niet eens meer erkennen als jouw vader. Je begraaft hem in de nacht, in het donker."

Een van uw demonstratieslogans was 'Stop de oorlogseconomie'. Wat bedoelt u hiermee? "Vóór 2004 had het Pakistaanse leger heel oude voertuigen en uniformen. Nu kopen ze elk jaar nieuwe uniformen. Ze zijn heel sterk, dankzij geld uit de Verenigde Staten en andere landen. Iedereen geeft graag geld voor de 'oorlog tegen het terrorisme'. Daarom is het niet in het belang van het leger de Taliban te verslaan. In plaats daarvan vermoorden ze ons. Daar zijn alle andere landen indirect verantwoordelijk voor. "Onze regio Waziristan is bovendien heel rijk aan mineralen. Lokale mensen verdienen hier niets aan. Chinezen halen koper uit de mijnen. Het leger pikt daar een graantje van mee. Het is in hun belang de macht over deze regio te houden. Wie hiertegen in opstand komt, wordt ook als terrorist bestempeld."

En toch komt u nu in opstand. "Toen ik in 2014 als student in opstand begon te komen, was mijn vader woedend. Hij zei: 'Je hebt gelijk, maar we zullen allemaal gedood worden.' Maar ik ben eigenwijs. "Om eerlijk te zijn dacht ik begin dit jaar dat ik niet lang meer zou leven. Toen dacht ik: als laatste daad wil ik een protest in Islamabad organiseren. We hadden geen idee hoeveel mensen er zouden komen. Vijftig misschien. Maar er waren duizenden mensen. Ik realiseerde me dat ze mij nu niets meer kunnen maken. Ze kunnen mij vermoorden, maar de organisatie heeft wortels."