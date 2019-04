Malta opent onderzoek naar corruptie door toppolitici

Oppositieleider Simon Busuttil had, samen met de ngo Repubblika, bij de rechter om het onderzoek gevraagd. In de Panama Papers, het onderzoek uit 2016 waarin belastingontwijking via Panama werd blootgelegd, kwamen ook de namen voor van Konrad Mizzi, voormalig minister van energie en huidig minister van toerisme, en Keith Schembri, de rechterhand van premier Joseph Muscat. Beiden bezaten vennootschappen in Panama, waarmee ze geld weg zouden sluizen afkomstig uit een dubieuze energiedeal met Azerbeidzjan.

Beide politici zijn echter nog altijd in functie. Tot nu toe weigerde premier Muscat onderzoek uit te voeren. Hijzelf en zijn vrouw liggen ook onder vuur vanwege corruptie. Een derde vennootschap in Panama zou zijn opgezet voor zijn vrouw.

We worden nu geleid door mensen tegen wie een justitieel onderzoek loopt Oppositieleider Simon Busuttil

Volgens de rechter boden de documenten die haar waren voorgelegd voldoende grond om te vermoeden dat er een strafbaar feit is gepleegd en moet het bewijs uit de Panama Papers onderzocht worden.

Busuttil reageerde verheugd. “Dit betekent dat we nu geleid worden door mensen tegen wie een justitieel onderzoek loopt. Als de premier serieus was geweest, had hij ze al weggestuurd en was hij zelf een onderzoek begonnen.”

Smaadzaak Muscat begon eerder wel een heel andere zaak: een rechtszaak wegens smaad tegen de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia, die onafhankelijk van de Panama Papers onthullingen deed over Maltese toppolitici. Caruana Galizia werd anderhalf jaar na de onthullingen vermoord met een autobom. De daders zijn nooit gepakt, maar ook na haar dood weigerde de premier om de smaadzaak te laten vallen. Zulke incidenten bezorgden Malta de afgelopen jaren de reputatie van een land waar de politieke kaste zich bezondigt aan allerhande malversaties. Eerder deze maand kwam Greco, de anti-corruptiegroep van de Raad van Europa, met een kritisch rapport over Malta. Eerder al werd het land op de vingers getikt door een werkgroep van het Europees parlement en de Venetië-commissie, een adviesorgaan van de Raad van Europa. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) doet namens de Raad van Europa nog onderzoek naar de stand van de rechtsstaat op Malta naar aanleiding van de moord op Caruana Galizia. Zijn rapport verschijnt naar verwachting begin juni.

