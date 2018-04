Mallotig gedoe, zo'n inlichtingendienst, dus de Kamer houdt graag toezicht

"De kogel is door de kerk", schreef Het Vrije Volk in een hoofdredactioneel commentaar. "Het tot stand komen van deze controle-commissie, die door haar samenstelling al het gezag heeft dat de Tweede Kamer aan een commissie kan geven, is een stukje democratische winst."

Niemand die, zoals Lilian Marijnissen (SP) nu, uit weerzin tegen het geheime karakter van de beraadslagingen weigerde zitting te nemen in de commissie. De fractievoorzitters van de vijf grootste partijen traden toe tot het gezelschap. Carl Romme, leider van de Katholieke Volkspartij (KVP), werd voorzitter. Alleen de Communistische Partij Nederland (CPN), algemeen beschouwd als de lange arm van Moskou, werd buiten de deur gehouden.

Nog maar een paar jaar eerder, toen de herinneringen aan de bezetting met bijvoorbeeld het optreden van de Gestapo heel vers waren, toonden veel politici zich sceptisch over het optuigen van een veiligheidsdienst. Willem Wendelaar, Eerste Kamerlid voor de VVD, sprak van een Hydra die hij als een Hercules wilde bevechten. Frans Goedhart, Tweede Kamerlid voor de PvdA, had het over indiaantje spelen en mallotig gedoe op rijkskosten. Hij klaagde bovendien over amateurisme en een slechte leiding. Medewerkers van de dienst zouden zelfs geen contacten mogen onderhouden met PvdA'ers. Vrij Nederland werd kennelijk beschouwd als een instrument van de Sovjets, want het weekblad werd volop bespioneerd.

De dienst verschafte de regering enkel informatie. De openheid van de bewindslieden bleef beperkt

Opeenvolgende ministers probeerden de bestaande vrees weg te nemen door erop te wijzen dat de BVD zelf geen uitvoerende bevoegdheden had. De dienst verschafte de regering enkel informatie. De openheid van de bewindslieden bleef beperkt. In beide Kamers gaven ze een beetje antwoord op vragen maar probeerden ze vooral het werk van de geheime dienst geheim te houden.

Russenangst De CPN en haar krant De Waarheid waarschuwden ondertussen voor een politiestaat. Het communistische Tweede Kamerlid Henk Gortzak sneerde dat de BVD alleen bestond vanwege Russenangst. Daar hielpen geen inlichtingendiensten tegen, zei hij. Daarvoor moest je naar een psychiater. Met het oplopen van de spanningen tussen Oost en West eind jaren veertig en begin jaren vijftig verdwenen bij veel Nederlandse politici buiten de CPN de grootste twijfels over het nut van inlichtingenwerk. Goedhart mopperde nog wel op de uitvoering en hocuspocus-sfeer rond de BVD. Anderen waarschuwden voorzichtig dat de dienst geen staatje in een staat mocht worden. Het budget voor de BVD groeide ondertussen snel. In 1950 voor het eerst boven de een miljoen, het jaar daarna al boven de twee en in 1952 al boven de 3 miljoen gulden. De activiteiten van de medewerkers namen navenant toe.