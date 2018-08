Mali kiest nog eens voor Keïta, de president die terrorisme niet wist te beteugelen

Hij beschikte over alle middelen om door het hele land campagne te voeren en zijn gezicht was op nagenoeg elke staatszender te zien. Het is geen verrassing dat Ibrahim Boubacar Keïta met 67 procent van de stemmen opnieuw is verkozen tot president van Mali. Van een leien dakje ging het echter niet.

Er moest een tweede ronde aan te pas komen, waarin hij streed tegen voormalig minister van financiën en oppositieleider Soumaïla Cissé. Die neemt geen genoegen met de uitslag en claimt fraude, onregelmatigheden en corruptie; er zou geknoeid zijn met de kiezerslijst en stembussen zouden zijn gevuld met extra stemmen.

Europese waarnemers hebben echter slechts onregelmatigheden geconstateerd. Zo heeft tijdens beide stemrondes een deel van de bevolking niet kunnen stemmen vanwege de dreiging van gewapende jihadisten. Keïta spreekt alle beschuldigingen tegen.

De VN-vei­lig­heids­raad heeft Mali zes maanden gegeven om strijdende partijen te verzoenen, milities te ontwapenen en te hervormen, anders bestaat de kans dat de blauwhelmen vertrekken

Onveiligheid neemt toe De ontwikkelingen in Mali zijn van groot belang voor westerse landen vanwege de aanwezigheid van terreurgroepen die gelieerd zijn aan Al-Qaida en Islamitische Staat. Het land is bovendien een belangrijke doorvoerroute voor illegale migranten, vluchtelingen en terroristen die Europa proberen te bereiken. Maar of Keïta het toegenomen geweld kan beteugelen in het West-Afrikaanse land is nog maar de vraag. Sinds 2014 zijn er Nederlandse VN-militairen in het land gelegerd, die tot het einde van de missie in mei volgend jaar vooral onder VN-vlag verkenningen uitvoeren en inlichtingen verzamelen. Daarnaast zijn er nog duizenden militairen van de VN-vredesmacht, Franse militairen die deel uitmaken van operatie Barkhane en een Europese militaire trainingsmissie. Ondanks deze buitenlandse aanwezigheid is de onveiligheid in Mali alleen maar toegenomen. In de afgelopen drie jaar zijn de aanvallen van de ruim dertig verschillende gewapende groepen verdrievoudigd. Het noorden is bijna volledig in handen van terroristische organisaties, die in 2015 zelfs de zuidelijk gelegen hoofdstad Bamako aanvielen. Daarbij brachten gewapende mannen twintig mensen om het leven bij de inval van een hotel. Honderden burgers en militairen zijn afgelopen jaar omgekomen door aanslagen van de jihadgroepen en etnische milities.

Spiraal Het is de taak van president Keïta om Mali uit deze spiraal van geweld te halen. Aangezien het hem de afgelopen vijf jaar niet is gelukt, zijn de verwachtingen voor de komende jaren ook niet hoog gespannen. In 2015 hebben de regering en rebellencoalities een vredesakkoord gesloten, maar daar lijkt nog weinig van terecht te komen. De VN-veiligheidsraad heeft Mali een deadline van zes maanden gegeven om strijdende partijen te verzoenen, milities te ontwapenen en hervormingen door te voeren in de politiek en veiligheidssector. Slaagt Keïta er niet in vooruitgang te boeken, dan bestaat de kans dat de blauwhelmen uit het land vertrekken, aldus leider van de VN-missie Mahamat Saleh Annadif.

