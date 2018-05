Maleisische ex-premier mag het land niet verlaten vanwege corruptieschandaal

Najib (64) was leider van de Barisan Nasional-coalitie (BN), die al sinds de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in 1957 aan de macht is in Maleisië. Deze week werd de partij een historische verkiezingsnederlaag toegebracht door de oppositie onder leiding van de 92-jarige Mahathir bin Mohamad, die eerder premier was voor de BN maar overliep naar de oppositie om Najib, een voormalig protegé van Mahathir, uit het zadel te lichten.

Lees verder na de advertentie

Boze tongen beweren dat Najib het land wilde ontvluchten om berechting te voorkomen

De Pakatan Harapan-coalitie van Mahathir behaalde 113 zetels, één zetel meer dan de 112 die nodig zijn om te regeren. BN behaalde 79 zetels.

Najib maakte zaterdag zelf via Twitter bekend dat hij en zijn vrouw een reisverbod is opgelegd door de Maleisische autoriteiten. Naar eigen zeggen zouden hij en zijn vrouw van plan zijn vanaf zaterdag een korte vakantie te nemen, maar boze tongen beweren dat de ex-premier – die ook bekendmaakte op te stappen als partijvoorzitter - het land wilde ontvluchten om berechting te voorkomen voor zijn vermeende betrokkenheid in een corruptieschandaal.

Schandaal In 2009 zouden medewerkers van Najib 4,5 miljard dollar hebben ontfutseld uit een staatsfonds dat de ex-premier zelf oprichtte om hoofdstad Kualu Lumpur een financiële injectie te geven. Volgens Amerikaanse onderzoekers werd zevenhonderd miljoen daarvan doorgesluisd naar de persoonlijke bankrekening van Najib. Najib heeft de beschuldigingen altijd ontkend en ontsloeg twee leden van zijn regering die hem linkten aan het verdwenen geld, onder wie de minister van justitie. Premier Mahathir, die deze week werd ingezworen en daarmee de oudste gekozen leider ter wereld is, zei tijdens zijn inhuldiging dat hij de onderste steen boven wil krijgen in het schandaal, en al het geld dat mogelijk gestolen is terug wil krijgen.