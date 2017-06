Mag Donald Trump volgers wel blokkeren op Twitter?

Het gebruik van het sociale medium door de president is wel aan bepaalde regels gebonden betoogt het Knight First Amendment Insititute, gelieerd aan de Columbia University: het blokkeren van kwelgeesten zou in strijd zijn met de Amerikaanse grondwet. In een brief aan de president roept het instituut hem op de mensen die hij heeft geblokkeerd te deblokkeren.

Als Trump een volger blokkeert, betekent dit dat hij of zij het account van de president (@realdonaldtrump) niet meer kan volgen. Ook 'ontvolgt' de gebruiker automatisch het account van de president en verschijnen Trumps tweets dus niet meer in diens tijdlijn. De geblokkeerde gebruiker wordt een blokkade overigens niet meegedeeld: je komt er pas achter wanneer je op de Twitterpagina van Trump komt. En belangrijk in dit verband: een geblokkeerde volger kan niet meer reageren op de tweets van Trump en dus niet deelnemen aan discussies die op zijn tijdlijn worden gevoerd.

Debat aanmoedigen

Het First Amendment Institute, een non-profit organisatie die zich richt op het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting en pers in het digitale tijdperk, argumenteert dat het twitteraccount van de president een publiek forum (‘designated public forum’) is, los van de vraag of hij zijn persoonlijke account gebruikt of het presidentiële account (@POTUS, de afkorting van President Of The United States).

Het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet stelt dat individuen niet mogen worden uitgesloten van discussies op basis van hun mening. Volgens de juristen is het glashelder dat de personen die zij vertegenwoordigen zijn geblokkeerd op basis van hun mening. ‘Elk van hen werd kort nadat ze duidelijk maakten dat ze het met u oneens waren of u belachelijk maakten (‘ridiculed you’) geblokkeerd. Zelfs als de berichten minachtend of bijtend waren, zijn ze beschermd door het Eerste Amendement.’

De grondwet zou robuust politiek debat juist moeten aanmoedigen volgens de briefschrijvers. ‘Misschien is dat wel de kern van het Eerste Amendement. We vragen u of uw assistenten onmiddellijk de accounts van onze cliënten en anderen die geblokkeerd zijn omwille van hun mening te deblokkeren’.