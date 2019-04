Maduro ziet geen uitweg in crisis en vraagt Mexico en Uruguay om hulp

De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft Mexico en Uruguay zaterdag opnieuw gevraagd om een bemiddelingspoging te ondernemen bij de politieke crisis in zijn land. Een eerdere poging bleef zonder resultaat, omdat de oppositie niet aan de gesprekken deel wilde nemen. De socialistische regering en de door de VS gesteunde oppositie zijn in een bittere machtsstrijd verwikkeld.