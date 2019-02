Maduro krijgt 300 ton hulpgoederen van Rusland, en weigert hulp van Trump

Venezuela heeft geen Amerikaanse hulp nodig, het land ontvangt hulpgoederen uit Rusland op dagelijkse basis. Dat zegt de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Vorige week woensdag bijvoorbeeld zou drieduizend ton aan hulpgoederen zijn bezorgd. Het zou volgens de president gaan om ‘zeer dure medicijnen waar Venezuela gewoon voor betaalt’. Maduro in een televisietoespraak: “We willen van Venezuela geen land maken van bedelaars.”

Rusland is een belangrijk bondgenoot van Maduro. In de afgelopen twintig jaar zouden Russische staatsbedrijven zo’n 17 miljard dollar hebben geïnvesteerd in het land, met name in de oliesector. Niet alleen in economisch, ook in geopolitiek opzicht is het voor de Russische president handig om Maduro te vriend te houden om zo een tegenwicht te bieden tegen de Verenigde Staten.

De VS scharen zich met andere westerse landen expliciet achter oppositieleider Juan Guaido die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president van Venezuela. In een toespraak maandagavond waarschuwde de Amerikaanse president Trump de Venezolaanse militairen. Ze zouden hun toekomst riskeren als ze trouw zouden blijven aan Maduro. Maduro reageerde woedend en zei dat Trump sprak alsof hij de eigenaar is van Venezuela en de inwoners behandelt als slaaf.

Venezuela kampt met een torenhoge inflatie waardoor voedsel zo'n beetje onbetaalbaar is. Veel Venezolanen zijn het land ontvlucht. De Amerikanen hebben hulpgoederen gestuurd, maar Maduro weigert die. Ze staan nu opgeslagen aan de grens met Colombia. Ook op andere manieren wordt geld ingezameld voor hulp. Zo organiseert de Amerikaanse miljardair Richard Branson, een aanhanger van Guaido, aanstaande vrijdag een concert in Colombia, aan de grens met Venezuela. Artiesten zoals de Spaanse singer-songwriter Manu Chao treden daar op. Branson hoopt zo'n 100 miljoen dollar op te halen.

Maduro is niet onder de indruk en heeft al aangekondigd op zaterdag en zondag een eigen concert te organiseren aan de andere kant van de grens.