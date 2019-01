Maduro en Guaidó voeren in Venezuela de druk op elkaar op

“Als staatshoofd geloof ik dat hij een coup pleegde”, zei Maduro in een interview met het Russische persbureau Ria. Maar, zo vervolgde hij, het is niet aan hem om Guaidó achter de tralies te zetten. “De hoofdaanklager moet nu handelen, en daar is hij al mee begonnen, het hooggerechtshof moet nu handelen, en daar is het al mee begonnen.”

Woensdagavond vaardigde het hooggerechtshof een uitreisverbod uit voor Guaidó en bevroor het zijn bankrekeningen. Hoofdaanklager Tarek William Saab maakte verder bekend dat er een justitieel onderzoek loopt tegen de ‘anti-regeringsactiviteiten’ van Guaidó.

Guaidó riep de Venezolanen op vandaag kort actie te voeren door twee uur het werk neer te leggen en naar buiten te gaan

Die laatste reageerde strijdlustig. “Ik onderschat het risico van vervolging niet, maar hier staan we”, zei hij, terwijl hij zijn aanhangers toesprak buiten het parlementsgebouw. Hij heeft de Venezolanen opgeroepen om vandaag kort actie te voeren door twee uur het werk neer te leggen en naar buiten te gaan. Voor zaterdag staat er een grote demonstratie op het programma.

Maduro zegt wel te willen praten met zijn politieke tegenstanders. “Ik ben bereid om aan de onderhandelingstafel te gaan zitten met de oppositie, zodat we kunnen praten over wat goed is voor Venezuela.” Maar de eis van onder andere de Europese Unie dat er snel nieuwe presidentsverkiezingen komen, veegde hij van tafel. Nieuwe parlementsverkiezingen ziet hij daarentegen wel zitten. “Dat zou een goede manier zijn om de politieke discussie te voeren.”

Parlement Critici van Maduro in binnen- en buitenland wijzen er nu juist op dat het parlement op dit moment de enige institutie in Venezuela is, die in haar huidige samenstelling op een democratisch mandaat kan bogen. In 2015 won de oppositie tegen Maduro er een meerderheid. Die zette het parlement daarna buitenspel, door een alternatief parlement te creëren gevuld met Maduro-aanhangers, die zichzelf al vlug allerlei bevoegdheden toekenden. Het hooggerechtshof, ook gevuld met Maduro-aanhangers, steunde de president daarbij. In 2018 werd Maduro verkozen voor een tweede termijn, maar volgens veel waarnemers in binnen- en buitenland verliepen die verkiezingen niet eerlijk. Zo zaten enkele populaire oppositieleiders in de gevangenis. Het ietwat ingeslapen parlement beëdigde Guaidó begin deze maand als nieuwe voorzitter. Hij pakte zijn rol als tegenspeler van Maduro met verve op. Bij zijn beëdiging waarschuwde Guaidó al dat de beëdiging van Maduro, een paar dagen later, niet grondwettelijk zou zijn. Vorige week benoemde Guaidó zichzelf tot interim-president. Hij heeft daar het recht toe, vindt hij zelf, omdat Maduro bij het aanvaarden van zijn tweede termijn verschillende grondwettelijke procedures schond. Zo liet hij zich door het hooggerechtshof beëdigen in plaats van door het parlement, zoals de constitutie voorschrijft.

Sancties Guaidó werd direct als president erkend door de Verenigde Staten en de meeste landen in Latijns-Amerika. De Verenigde Staten willen al langer van Maduro af. Ze stelden deze week extra sancties in, bedoeld om de regering van Maduro, die erg afhankelijk is van olie-inkomsten, verder in het nauw te drijven. De Amerikaanse regering onderzoekt ook de mogelijkheden om het beheer over Citgo, de oliemaatschappij die in Amerika gevestigd is maar eigendom is van de Venezolaanse staat, over te dragen aan Guaidó. Maduro kondigde in het interview met Ria aan dat hij die beslissing aan zou vechten voor de Amerikaanse rechter. “Dit is een van de meest riskante, avontuurlijke en krankzinnige beslissingen van John Bolton”, zei hij. John Bolton, de Amerikaanse adviseur voor nationale veiligheid, staat een harde lijn voor tegenover Venezuela. Hij liet zich dinsdag fotograferen met een aantekeningenboekje waarop ‘5000 militairen naar Colombia’ geschreven stond. Maduro beschuldigt buurland Colombia en de Amerikaanse president Donald Trump ervan dat ze een moordaanslag op hem pleegden. Hij zegt graag met Trump in gesprek te gaan, maar beweert dat Bolton zo’n ontmoeting persoonlijk verhinderd heeft.

