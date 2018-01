Madrid vecht benoeming Puigdemont aan bij hof

Dat heeft vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría vandaag gezegd. Sáenz de Santamaria zei dat de centrumrechtse regering van premier Mariano Rajoy de staatsraad heeft gevraagd zich te buigen over de zaak tegen Puigdemont. Als de staatsraad zich achter Rajoy schaart, zal die direct naar het hof stappen.

Volgens Madrid kan Puigdemont niet opnieuw leider van een Catalaanse regering worden, onder meer omdat er een arrestatiebevel in Spanje tegen hem loopt.

Brussel

Puigdemont is Spanje ontvlucht en verblijft in Brussel. Hij wordt voor een reeks strafbare feiten gezocht, omdat hij in oktober met geld en andere middelen van de Catalaanse overheid een referendum over onafhankelijkheid liet houden. Volgens Madrid was die volksraadpleging illegaal.

Separatistische partijen behaalden in de regionale verkiezingen van december de meerderheid in het regionale parlement. De Catalaanse volksvertegenwoordigers schoven Puigdemont vervolgens naar voren als enige kandidaat voor het regionale leiderschap. Volgende week zullen de parlementariërs stemmen over een nieuwe leider. Het is nog niet duidelijk of Puigdemont daarbij aanwezig zal zijn. Als hij weer naar Spanje komt, riskeert hij onmiddellijk te worden gearresteerd. Eerder deze week reisde Puigdemont wel af naar Denemarken op uitnodiging van de universiteit van Kopenhagen.

