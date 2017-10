Madrid kondigt machtsovername aan, separatisten massaal de straat op

Eerder vanmiddag kondigde premier Rajoy namelijk aan de complete regioregering te schorsen, om zo de Catalaanse onafhankelijkheidsplannen te smoren. De langverwachte tijdelijke machtsovername in Catalonië door Madrid geeft het separatistisch protest in het centrum van Barcelona een scherp randje.

De woede is ook goed voelbaar bij Jep’s moeder, sociaal werkster Àngels, die vandaag met zoons en man helemaal uit gehucht Santa Coloma de Queralt naar de Catalaanse hoofdstad is gekomen. De verklaring van Rajoy heeft zij niet eens gevolgd. “Ik wist toch al dat het niet best zou zijn. Het is weer een nieuwe stap van de onderdrukking. Kan dat in Nederland dat de politie en de publieke omroep zomaar worden overgenomen?”, vraagt Àngels, gehuld in een onafhankelijkheidsvlag, zich boos af.

Ondertussen gaat er onder Catalaanse unionisten een Whatsapp-oproep rond om tijdens de aangekondigde speech van Puigdemont later op de de avond uit protest op pannen en potten te slaan.

Verhoudingen op scherp

Nederlander Marco Hulsewé, die al jaren in Barcelona woont, is tegen de afscheiding van de regio van Spanje. Tot zijn afgrijzen zag hij dan ook dat zaterdagmiddag separatisten weer massaal samendromden voor zijn huis en kantoor in het centrum van de Catalaanse hoofdstad. “Mijn dochters wilden boodschappen doen maar ze kwamen er niet door”, vertelt hij. Maar dat is nog relatief klein leed want de consultant ziet met lede ogen aan hoe investeerders Catalonië nu liever links laten liggen en hoe in zijn eigen sociale kring de verhoudingen tussen voor- en tegenstanders op scherp komen te staan.

“Het is één grote geoliede propagandamachine”, zegt hij verontwaardigd over het separatistisch project. “Zij doen of Catalonië het middelpunt van de hemel en de aarde zelf is”. Hulsewé heeft er dan ook alle begrip voor dat Madrid vandaag harde maatregelen aankondigde, want dit is volgens hem de enige manier waarop ‘de rechtsstaat hersteld kan worden’. “Dit is wel de weg. Maar ik ben wel bezorgd omdat de separatisten gefrustreerd zullen zijn. Het worden rommelige maanden, zo niet jaren”.