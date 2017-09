Madrid hanteert nu de botte bijl om het Catalaanse referendum te voorkomen

Met de aanhouding van hoge Catalaanse ambtenaren liet Madrid vandaag zien wat het ervoor over heeft om het onafhankelijkheidsreferendum in de regio definitief te blokkeren. De Guardia Civil vatte in Barcelona zonder pardon veertien vermeende organisatoren van de illegale stembusgang in de kraag. Elders werden bijna tien miljoen stembiljetten in beslag genomen.

De aanhoudingen zijn tot nu toe de zwaarste maatregel die is genomen tegen de separatistische Catalaanse regioregering. Dit lokale bestuur hoopt met een volksraadpleging op 1 oktober Catalonië van Spanje los te weken. Separatisten in de welvarende noordwestelijke regio vinden dat zij nu te weinig terugzien van de eigen inkomsten. Ze klagen verder over een gebrek aan respect van Madrid voor de regio en de Catalaanse cultuur.

Spierballen van Madrid

De conservatieve landsregering van premier Mariano Rajoy heeft besloten het verbod van dit referendum door het Spaanse Constitutionele Hof met harde hand kracht bij te zetten. Nu de aangekondigde stemdatum nadert, laat Madrid steeds meer de spierballen zien.

Regiopremier Carles Puigdemont is niet echt onder de indruk van de arrestaties

Zo zijn inmiddels zevenhonderd Catalaanse burgemeesters die het referendum willen organiseren gedagvaard en wordt gepoogd de regionale geldstromen waarmee de stembusgang kan worden gefinancierd in te dammen.

De officiële referendumwebsite werd uit de lucht gehaald, al lieten de separatisten hem al snel op een andere plaats weer opduiken. Ook de vele Sí-vlaggen aan balkons of verkiezingsposters op straatmuren worden verwijderd, zodat de separatisten geen campagne meer kunnen voeren. Met de arrestaties lijkt Madrid weer een nieuwe stap te hebben gezet om de separatisten de nek om te draaien.

Nu hangt het veelbesproken en omstreden artikel 155 uit de Spaanse grondwet als een zwaard van Damocles boven Catalonië. Met dit wetsartikel kan de Spaanse staat de controle over de autonome regio grotendeels overnemen. Het is een paardenmiddel waar hardliners vóór zijn, maar dat voor de meeste gematigde tegenstanders van het referendum een stap te ver is. De grootste oppositiepartij in Spanje, de sociaaldemocratische PSOE, was er aanvankelijk ook tegen, maar trok onlangs haar veto in. Op het eerste gezicht lijkt Rajoy er zo in te slagen om met de botte bijl – en ‘altijd binnen de wet’, zoals de premier steevast herhaalt – het afscheidingsreferendum onmogelijk te maken.

Toch leek regiopremier Carles Puigdemont woensdag na crisisberaad over de arrestaties niet echt onder de indruk. Madrid heeft volgens hem een ‘autoritaire houding’ en op zondag 1 oktober zal er volgens hem gewoon gestemd worden. Al zal dit ingewikkeld worden zonder stembiljetten en terwijl organisatoren door justitie op de hielen worden gezeten. Mocht het op de een of andere manier toch lukken om te stemmen, dan is het vrijwel onmogelijk de uitslag onder de huidige stemomstandigheden als geldig te beschouwen.