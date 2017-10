Madrid draait de duimschroeven aan bij Puigdemont

De separatistische regiopresident Puigdemont krijgt van Madrid nog één allerlaatste kans: hij heeft tot donderdagochtend 10.00 uur om de vermeende onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië te ontkrachten. Anders wacht de Spaanse regio rigoureuze maatregelen.

Madrid draait de duimschroeven steeds verder aan en wilde eigenlijk gisteren al uitsluitsel. Maar Puigdemont voerde weer een semantisch kunststukje op: in een brief aan premier Rajoy zeilde hij compleet langs de hamvraag heen en vergat hij duidelijk te maken of hij nou wel of niet de onafhankelijkheid had uitgeroepen.

In plaats daarvan riep hij op 'de repressie' tegen de Catalanen te staken en verklaarde voor de zoveelste keer aan tafel te willen met 'de Spaanse staat'. "Het was toch niet zo moeilijk om ja of nee te zeggen", vroeg de Spaanse vicepremier Sáenz de Santamaría zich dan ook een tikkeltje gespeeld af in een reactie.