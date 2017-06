Macron wil vers bloed in het parlement

Misschien wel 400 van de 577 zetels. Of meer. Béatrice Piron, kandidaat bij de parlementsverkiezingen, kan de peilingen nauwelijks geloven. Alles wijst erop dat haar partij, de nog maar net uit de grond gestampte formatie La République En Marche (LREM), straks oppermachtig is in de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer.

Lees verder na de advertentie

Piron (52) voldoet in alle opzichten aan het nieuwe soort parlementariër waarmee Macron de Assemblée, een bolwerk van grijze mannen, wil vernieuwen

De voorspelde politieke aardverschuiving verhoogt haar kansen aanzienlijk, beaamt Piron in de gemeenschapszaal van Noisy-le-Roi, een dorp vlak bij Parijs. Ook al is zij kandidaat in een even welvarend als conservatief district waar de rechtse concurrentie de dienst uitmaakt. "Je hebt hier bijvoorbeeld flink wat tegenstanders van het homohuwelijk, een zeer actieve beweging. Mijn grootste concurrent krijgt veel stemmen uit die hoek."

Maar ook in dit stukje Frankrijk, de derde kieskring van het departement Yvelines, hangt verandering in de lucht verzekert Piron. "Zelfs hier is men toe aan nieuwe gezichten. Gisteren waren we aan het folderen op een antiekmarkt en kwamen er spontaan mensen op ons af. Ze stemmen al decennia trouw hetzelfde maar hebben nu vaak hun buik vol van de oude politiek."

Nieuwe parlementariërs Piron (52) voldoet in alle opzichten aan het nieuwe soort parlementariër waarmee Macron de Assemblée, een bolwerk van grijze mannen, wil vernieuwen. Zo'n 250 van de 526 kandidaten van LREM hebben geen enkele politieke ervaring. "Ik herkende mijzelf meteen in het profiel dat Macron schetste", zegt Piron. "Ik ben een ondernemer, een vrouw en ik ben nooit ergens voor gekozen." Met een uitkering ben je in dit land beter af dan als laagbetaalde werkende. Dat is toch niet normaal? Béatrice Piron De oude politiek, dat zijn de mensen die al decennia elkaar de bal toespelen, meent Piron. Haar rivaal Philippe Brillault, kandidaat namens de rechtse partij Les Républicains (LR), is een perfect voorbeeld van wat zij bedoelt. "Hij is al dertig jaar burgemeester en heeft diverse andere functies op departementaal en regionaal niveau. Zijn visitekaartje telt wel zes regels." Brillault vertegenwoordigt een echte mannenclub, lacht Piron. "De Yvelines heeft twaalf kiesdistricten en overal is de LR-kandidaat een man." Belangstelling voor een carrière in de politiek kreeg Piron toen zij begon als ondernemer in de thuiszorg - zij heeft haar bedrijf onlangs verkocht. "Frankrijk heeft hervormingen nodig, om meer mensen aan het werk te krijgen vooral. Ik heb veel personeel uit een uitkering gehaald. Maar sommigen vroegen me na verloop van tijd of het goed was als ze stopten met werken. Met een uitkering en andere toeslagen ben je in dit land beter af dan als laagbetaalde werkende. Dat is toch niet normaal? Wie gaat zich uitsloven voor 100 euro in de maand meer?" De tekst gaat verder onder de afbeelding. Béatrice Piron (l) op een verkiezingsposter van La République En Marche (LREM) samen met de Franse president Emmanuel Macron. © steven wassenaar

Vragen en klachten Er druppelen dorpsbewoners binnen voor de verkiezingsavond. Ze werpen een blik op de posters waarop Piron is afgedrukt naast Macron. Piron moet zichzelf verkopen en doet dat met verve. "Als ik iets wil, ga ik er helemaal voor." Maar het valt niet mee als er kiezers opstaan met gedetailleerde vragen en klachten. Piron moet zichzelf verkopen en doet dat met verve De uitwerking van de klassenverkleining in het basisonderwijs, de onroerende zaak-belasting, maatregelen voor het mkb en de zogenoemde tpe (zeer kleine bedrijven); de bezoekers zijn bijzonder goed geïnformeerd. Pirons running mate Christophe Cevasco die de rol van invaller heeft, schiet verschillende te keren te hulp. Cevasco was volgens sommigen in de partij graag zelf kandidaat geweest en dat is te merken: hij geeft de microfoon met moeite weer uit handen. Het feit dat hij wel politieke ervaring heeft - hij was parlementair assistent en klinkt als een door de wol geverfde politicus - is precies de reden dat hij Piron moest laten voorgaan. "Mijn stem heeft ze hoor", zegt kiezer Stéphane Gaultier (54) na afloop. Gaultier, e-learningondernemer, wil Macron zijn meerderheid geven. "En dan hoop ik dat het hem lukt de Franse taboes te doorbreken zoals hij belooft."

Frans districtenstelsel Frankrijk telt 577 kiesdistricten. Er zijn net zoveel zetels in de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer. In elk district strijden de partijen met één kandidaat om één zetel. De verkiezingen gaan over twee ronden, de beslissing valt volgende week zondag. President Macron heeft plannen om een deel van de Assemblée voortaan te laten kiezen volgens het principe van evenredige vertegenwoordiging.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.