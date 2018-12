Macron trekt de beurs voor de gele hesjes

De Franse president Macron is gezwicht voor de roep om het minimumloon (nu netto 1.149 euro per maand) te verhogen. Deze werknemers krijgen er 100 euro netto bij. Zonder dat dit de werkgevers – die anders huiverig zijn nieuwe mensen aan te nemen – iets kost, verzekerde de president. De staat betaalt.

De minder draagkrachtige gepensioneerden – bijzonder aanwezig bij de gele hesjes – wil Macron gerust stellen door ze lastenverlichting in het vooruitzicht te stellen. Een ­geplande verhoging van een sociale heffing die alle Fransen betalen, de zogenoemde CSG, gaat niet door voor pensionado’s met een inkomen tussen de 1200 en de 2000 euro per maand.

Vooraf had een minister gezegd dat Macron de crisis alleen kon ­bezweren met een ‘blast social’. Of dit inderdaad een knaller is, moeten de komende dagen uitwijzen. De eerste reacties van gele hesjes waren overwegend negatief, maar hun staatshoofd heeft ontegenzeggelijk een stap gezet.

De omstreden vermogensbelasting die Macron ten gunste van veelverdieners wijzigde en die de gele hesjes terug willen draaien, zit niet in het pakket van Macron. Deze ingreep is uitgegroeid tot een symbool in de strijd, omdat het volgens velen ­bewijst dat ‘Macron de president van en voor de rijken’ is.

Macron bood zijn excuses aan over een eerdere verhoging van deze CSG voor ouderen. “De inspanning die is gevraagd was te groot en niet rechtvaardig”, aldus het staatshoofd.

Handige kerstman

Macron speelt dus voor kerstman, hij zal volgend jaar niet kunnen voldoen aan de normen van het stabiliteitspact. Maar hij is wel een heel handige kerstman. Van een ‘sociale of linkse koerswijziging’ is nauwelijks sprake. Hij versnelt alleen ingrepen die hij eigenlijk later in zijn termijn, tot 2022, had willen nemen. Ook ­nodigde hij bedrijven uit gebruik te maken van een nieuwe mogelijkheid om hun personeel een onbelaste eindejaarspremie te geven. De rest van zijn hervormingsplannen blijft ongewijzigd.

Maar of dit optreden, een televisietoespraak tot de natie van dertien minuten, een eind zal maken aan de crisis die nu al een maand duurt, is onduidelijk. Macron, die vaak wordt verweten te technisch of juist te literair te spreken, deed zijn best een ­andere toon aan te slaan en begrip te tonen voor Fransen die niet goed meekomen. “Iedereen moet op een waardige manier kunnen leven van zijn werk”, zei hij bijvoorbeeld.

Op veel gele hesjes maakte de ‘nieuwe Macron’ hoe dan ook weinig indruk. Vanaf verschillende rotondes die nog altijd bezet worden gehouden, klonk het dat de president moet verdwijnen en dat er een nieuwe landelijke actiedag – de eerste vond plaats op 17 november – onderweg is.