Macron steekt open hand uit, maar had eigenlijk een appeltje te schillen met Poetin

Een weelderig decor, koninklijke egards en een warme sfeer. De Russische president Vladimir Poetin moet zich hartelijk welkom hebben gevoeld, vandaag in het kasteel van Versailles. De nieuwe Franse president Emmanuel Macron schudde hem er vriendelijk de hand, met minder testosteron en spierballenvertoon dan tijdens de veelbesproken handdruk die hij afgelopen weekend aan Donald Trump gaf.

Maar achter de schermen was het gesprek wel degelijk stevig. Macron verzekerde na afloop aan de pers dat hij alle gevoelige dossiers had aangesneden. Syrië, Oekraïne, de door Moskou gedoogde homovervolging in Tsjetsjenië: geen enkel taboe bleef onbesproken.

Succesje De ontmoeting leverde alvast één concreet succesje op. Poetin en Macron gaan binnenkort het zogeheten Normandië-overleg hervatten. Tijdens deze besprekingen aan de Franse westkust zullen Rusland, Oekraïne, Duitsland en Frankrijk opnieuw bekijken hoe ze Oekraïne kunnen stabiliseren. Vorige week dreigde Macron nog met nieuwe sancties tegen Rusland als dat land de chaos blijft voeden. Poetin liet gisteren weten dat extra sancties niet bijdragen aan een oplossing. Poetin had zijn relatie met Macron nauwelijks slechter kunnen beginnen Ook in de kwestie Syrië proefden de twee presidenten elkaars nieren. Macron wil dat het Westen weer een rol gaat spelen in de Syrische vredesbesprekingen; dat is nu een exclusief onderonsje van Rusland, Turkije, Iran en Syrië. Macron zei verder dat hij nieuwe gifgasaanvallen zal vergelden en dat hij streeft naar een stabiel en democratisch regime in Syrië. Poetin hield zich in dit dossier op de vlakte. Wel toonde hij zich bereid om ook hier nauwer met Frankrijk samen te werken. In een periode waarin de spanningen op het wereldtoneel alleen maar oplopen, kwam Macrons uitnodiging aan zijn Russische collega als een verrassing en een verademing. De nieuwe Franse president koos voor de uitgestoken hand, al had hij op tal van terreinen eigenlijk een appeltje met de Rus te schillen.

Verkeerde paard Een pijnpunt was dat Poetin tijdens de Franse verkiezingscampagne de afgelopen maanden impliciet partij koos voor Macrons rivale Marine Le Pen, die hij in maart in het Kremlin uitnodigde. Poetin wedde duidelijk op het verkeerde paard. Hij had zijn relatie met Macron nauwelijks slechter kunnen beginnen. De Franse president had nóg een reden om boos te zijn. Tijdens de campagne verspreidden Russische kanalen voortdurend nepnieuws over hem. Vandaag uitte hij daar zijn ergernis over. Hij wees naar Russia Today en Sputnik; die aan het Kremlin gelieerde zenders noemde hij ‘propaganda-organen’. Maar hij hield zich voor de camera’s stil over het feit dat Russische hackers een enorme hoeveelheid data uit zijn partijkantoor stalen om zijn kans op het presidentschap te verkleinen. Macron benadrukte het belang van een open, respectvolle dialoog Macron benadrukte het belang van een open, respectvolle dialoog, volgens hem de enige manier om vooruitgang te boeken. Niet voor niets haalde hij Poetin naar Versailles om een tentoonstelling te openen over een bezoek dat de Russische tsaar Peter de Grote in 1717 aan het Franse kasteel aflegde. Zo begonnen 300 jaar geleden de bilaterale betrekkingen. Macron noemde de verlichte Peter de Grote ‘het symbool van een Rusland dat zich openstelt naar Europa’ – een indirect verzoek aan Poetin om dat voorbeeld na te volgen. Poetin verdedigde zijn ‘volstrekt onschuldige’ ontvangst van Le Pen, in maart. Maar hij voelde zich er duidelijk opgelaten onder. Daarom nodigde hij ook Macron maar uit om snel in Moskou langs te komen.

