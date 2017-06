Macron scoort zelfs in chique Parijs

'Make the 16-ième arrondissement Great Again!' staat er groot op de muur van het café. De stemming onder de aanhang van Valérie Bougault-Delage is opperbest. Ondanks de warmte is het bijzonder druk tijdens de laatste campagne-avond van deze kandidate van Macrons partij La République En Marche (LREM). IJsklontjes rinkelen in glazen, kurken ploppen, er wordt veel en hard gelachen.

Bougault-Delage, een van de vele debutant in de politiek van LREM, maakt een heel goede kans om te winnen. Zelfs het kiesdistrict waarin het 16de ligt, sinds mensenheugenis een rechts bastion, kan vallen.

'Onze Valérie' kreeg vorige week zondag 44 procent van de stemmen, haar concurrent van het rechtse Les Républicains, Claude Goasguen, 38 procent. Volgens Goasguen komt het morgen in de tweede ronde allemaal goed. Zijn kiezers waren in de chique Normandische badplaats Deauville, zo verklaarde hij zijn tweede plaats. Of anders zaten ze op de tribune bij de herenenkel finale van Roland Garros dat zich in het stadsdeel bevindt.

Macron is een president om trots op te zijn, hij brengt het optimisme terug in dit land Marc de Ladoucette

"Die reactie is zo typerend", roept de vijftigjarige Marc de Ladoucette uit op het terras. "Wij zijn hier rijk en conservatief en we hebben verder niemand nodig, dat is de sfeer.'"

Ook veelzeggend: Goasguen, al twintig jaar parlementslid en burgemeester van het 16de, verzette zich fel tegen een opvangcentrum voor daklozen. Er was zelfs een raadselachtige poging om het gebouw aan het Bois de Boulogne in brand te steken.

De Ladoucette heeft altijd rechts gestemd, maar is nu razend enthousiast over Valérie en Macron. "Macron is een president om trots op te zijn, hij brengt het optimisme terug in dit land."

Een dag later ontvangt De Ladoucette bij hem thuis. Een achttiende-eeuws portret van een voorvader en een indrukwekkende pendule op de schouw trekken meteen de aandacht. "Deze stukken zijn al 250 jaar in de familie. Ik kom uit een oud geslacht dat in alle opzichten bij dit stadsdeel hoort."

Geslotenheid De Ladoucette, die een officiële licentie heeft om luxe serviesgoed te maken met werk van Picasso erop afgebeeld, is 'door en door gevormd' door de cultuur van 'het 16de'. "Dat heeft goede en minder goede kanten. Zo bracht ik een deel van mijn schooltijd door bij de jezuïeten. Geen pretje: je werd beoordeeld op het aantal keren dat je naar de mis ging. Men is, zoals ik zei, erg op zichzelf. De mensen hier die bijvoorbeeld hun kinderen naar het Franklin brengen, een prestigieuze katholieke school hier, stemmen op Le Pen. Dat zegt iets over de graad van geslotenheid." Het zal spannend worden, weet De Ladoucette. "Het kan aankomen op een paar honderd stemmen verschil." Dat was vroeger anders: Gloasguen won zelfs twee keer zonder dat daarvoor een tweede ronde nodig was. De Ladoucette heeft het gevoel dat zijn stadsdeel en Frankrijk op de drempel staan van het einde van een tijdperk. "Er rust in Frankrijk een taboe op geld, een taboe op ondernemen. Dat werkt verlammend, terwijl er creativiteit genoeg is. Dat klimaat zal door Macron veranderen. Men begrijpt bijvoorbeeld vaak niet dat als een werkgever niet iemand durft te ontslaan vanwege de hoge kosten, hij ook niet snel iemand aan zal nemen. Waarom denk je anders dat wij een werkloosheid van 10 procent en jullie van 5 procent hebben?" Vorige week lieten de kiezers het massaal afweten: minder dan één op de twee kiezers vond het de moeite waard om te stemmen Eigenlijk heeft Macron het land al gered, denkt De Ladoucette. "Hij heeft Le Pen tegengehouden, een groot gevaar die vrouw. Ik ben hier erg gevoelig voor. Mijn vader die vorig jaar overleed - hij is 100 geworden - was een verzetsheld en een echte Europeaan. Hij heeft meegedaan aan de operatie Amherst, een commando-actie in april 1945 in Drenthe die de bevrijding van Groningen moest voorbereiden. Hij heeft altijd gewaarschuwd de fouten van het verleden niet te herhalen."

Fransen zijn verkiezingsmoe Met de tweede ronde van de parlementsverkiezingen morgen komt een eind aan een lange campagne. De Fransen zijn verkiezingsmoe, nadat ze vorige maand een president aanwezen. Vorige week zondag lieten de kiezers het massaal afweten en werd een laagterecord voor de opkomst genoteerd: minder dan één op de twee kiezers vond het de moeite waard om te stemmen: 48,7 procent. Dat zal nu niet veel hoger zijn volgens de peilingen, eerder nog lager. De partij van president Macron, LREM, zal naar verwachting tot de 470 van de 577 zetels in de Assemblée Nationale - de Franse Tweede Kamer - halen. LREM zit een beetje met de grote winst in zijn maag, omdat de partij Frankrijk juist democratischer wil maken.

