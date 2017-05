Macron pro-EU? Dat moet nog blijken

Een beetje Europeaan kreeg er een brok van in de keel: Emmanuel Macron die zondagavond vier minuten lang met een strak gezicht naar het podium schreed bij de Louvre-piramide, begeleid door de Europese hymne 'Ode an die Freude' van Beethoven. Hoe mooi wil Brussel het opgediend krijgen?

Opluchting, grenzend aan euforie -- zo klinken in veel Europese hoofdsteden de reacties op de verkiezingszege van Macron. "Heel blij", is de Duitse bondskanselier Angela Merkel. De felicitatiebrief van EU-commissievoorzitter Jean-Claude Juncker was uitbundig. De Griekse premier Alexis Tsipras verwelkomde de 'frisse lucht voor Frankrijk en voor heel Europa'.

We moeten nog even afwachten welke ideeën en wensen de nieuwe president naar buiten brengt Angela Merkel

In al die blijdschap klonk ook de nodige voorzichtigheid door, want Macron is een onbeschreven blad. Zijn politieke ideeën ademen een fortuyneske ongrijpbaarheid: soms links, soms rechts, soms pro-EU, soms eurosceptisch. "We moeten nog even afwachten welke ideeën en wensen de nieuwe president naar buiten brengt", zei Merkel dan ook als kanttekening.

Haar vicekanselier Sigmar Gabriel van de sociaal-democratische SPD is een stuk uitgesprokener. Die ziet nu de weg vrijkomen voor afschaffing van het strenge begrotingsbeleid in de EU. Macron heeft immers opgeroepen tot ingrijpende hervormingen bij de Europese Unie, 'anders dreigt een Frexit', zei hij op 1 mei.

Volgens Gabriel betekenen zulke hervormingen onvermijdelijk dat de begrotingsdiscipline, waarvan de huidige minister van financiën Wolfgang Schäuble zo'n groot voorstander is, wordt losgelaten. "De tijd van de financieel-politieke orthodoxie en het opgeheven vingertje moet voorbij zijn", aldus Gabriel.

Macron heeft zich in de campagne uitgesproken voor een versterking van het eurozonebeleid, ten koste van nationale soevereiniteit. Hij wil een gezamenlijke eurozonebegroting, een echte eurozone-minister en een apart parlement met zowel EU- als nationale volksvertegenwoordigers. Veel van die elementen zijn al eerder door Parijs bepleit, maar een flink aantal eurolanden (waaronder Nederland) ziet die diepere integratie niet zitten.

Wat zal de euroscepsis en het populisme de komende jaren meer voeden: diepere integratie of stilzitten en doormodderen?

Voorstanders zien het einde van de verkiezingscyclus van dit jaar (de Duitse Bondsdagverkiezingen zijn op 24 september) als gouden kans om dit grote onderhoud aan de eurozone door te voeren. Nu doorpakken, is het idee, met een nieuwe Frans-Duitse as, bevrijd van electorale spanningen en van Britse weerstand. Eurocommissaris Pierre Moscovici ziet dat wel zitten. "Macron heeft nu een mandaat om diepere integratie voor te stellen", zei hij vandaag.

Dilemma Het is een dilemma dat Europa verscheurt. Wat zal de euroscepsis en het populisme de komende jaren meer voeden: diepere integratie of stilzitten en doormodderen? Alles zal afhangen van de concrete resultaten van die beleidskeuzes. Zullen EU-burgers snel iets merken van die eventuele versterking van de eurozone of niet? Dat laat zich lastig voorspellen. Zeker is dat de grote twee Duitse partijen, Merkels CDU en de SPD van Martin Schulz, geen van beide campagne voeren met verdere integratie van de eurozone. Daar vrezen ze geen stemmen mee te winnen. Maar wat de komende Duitse regering -- mogelijk zonder havik Schäuble -- ervan zal vinden, weten we nu niet. Daarom zullen we pas na de Duitse verkiezingen weten of Macrons hervormingsdrang ook echt zal landen in de Europese Unie.

