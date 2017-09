Macron opent frontale aanval op wetboek van arbeidsrecht

De Franse president Emmanuel Macron is begonnen met een grondige verbouwing van het Franse sociaal-economische model. Er is maanden naar uitgekeken. De eerste grote ingreep van Macron betreft een frontale aanval op het vuistdikke wetboek van arbeidsrecht (3809 pagina's) dat berucht is om zijn rigiditeit. De revolutie die het staatshoofd gedurende zijn campagne aankondigde begint aldus met een hoofdstuk dat even taai als cruciaal is.

Premier Édouard Philippe en minister van arbeid Muriel Pénicaud gaven gisteren een lange toelichting op zo'n 36 maatregelen. Ondanks hun herhaalde verzekering dat ook werknemers er op vooruit gaan, is duidelijk dat de ingrepen er vooral op zijn gericht om het leven van werkgevers eenvoudiger te maken.

Waar het om gaat is dat we de energie in dit land bevrijden Emmanuel Macron

Zo kent Frankrijk verschillende comités voor werknemers die nu fuseren tot één ondernemingsraad. Bedrijven met minder dan 50 werknemers kunnen voortaan direct met hun personeel afspraken maken over sommige arbeidsvoorwaarden en de macht van vakbonden bij de totstandkoming van bedrijfsakkoorden wordt beperkt.

Recordinterview van 16 pagina's Ook krijgen werkgevers meer duidelijkheid over ontslagvergoedingen. Bij arbeidsovereenkomsten die nu ontbonden worden door de rechter, kunnen de kosten erg oplopen. Die onzekerheid is vaak een reden om geen mensen aan te nemen. Macron, die worstelt met slechte peilingen, bemoeide zich niet met de presentatie. Wel publiceerde het blad Le Point een lang interview - 16 pagina's, een record - waarin hij uitlegt wat de rode draad van zijn beleid is. Het arbeidsrecht is een begin, daarna staan het pensioenstelsel en de WW op het programma. De verrichtingen van Macron worden op de voet gevolgd door de Europese Commissie en de Duitse Bondskanselier Merkel. Merkel is bereid om met Macron het bestuur van de eurozone te wijzigen. Maar als de Franse economie blijft lijden onder een aanhoudend lage groei, een hoge werkloosheid en een hoge schuldenlast, dan is de kans op succes voor een hernieuwde Frans-Duitse as een stuk kleiner. Tekst loopt door onder de afbeelding. Demonstratie in maart vorig jaar in Parijs tegen de arbeidsmarkthervormingen van het vorige Franse kabinet. Ook nu zijn acties aangekondigd. © REUTERS De Fransen moeten zich niet blindstaren op de techniek van maatregelen, waarschuwt Macron in het opmerkelijke interview met Le Point. 'Beleid is altijd een middel en geen doel op zichzelf. Waar het om gaat is dat we de energie in dit land bevrijden.'

'Copernicaanse wending' Als de productieve krachten eenmaal de ruimte krijgen, meent Macron, dan opent zich vanzelf de weg naar meer groei en kan na 'decennia van inertie' de werkloosheid eindelijk een acceptabel niveau bereiken. Zijn hervormingsagenda noemt hij een 'Copernicaanse wending', een radicale heroriëntatie van het economisch leven. Frankrijk is hard voor de zwakken, voor de outsiders Emmanuel Macron Macron haalt hard uit naar critici zoals zijn voorganger François Hollande. Hollande heeft zijn voormalige pupil afgeraden om 'onnodige offers' te vragen van de Fransen nu de economie net weer aantrekt. Dat is nu precies de houding die er toe leidt dat problemen nooit worden aangepakt, repliceert Macron. 'Wij kijken naar de conjunctuur en als het een beetje beter gaat zeggen we: laten we het maar zo laten. En als het slecht gaat, slaat de paniek toe, dan moet er opeens van alles gebeuren. Maar dan is de kans op succes gering, juist omdat de omstandigheden slecht zijn.' Frankrijk heeft een verkeerd zelfbeeld, concludeert Macron. Het is niet alleen veel minder gelijk, maar ook veel minder vrij dan wordt gedacht. Van het beroemde devies van de republiek (vrijheid, gelijkheid, broederschap) komt in de praktijk veel te weinig terecht: 'Frankrijk is hard voor de zwakken, voor de outsiders. De insiders op de arbeidsmarkt beschermen we. En ondertussen zijn we niet vrij maar worden we juist van alle kanten beperkt door een overmaat aan regels en verworven rechten.' De vakbonden spelen dit keer het spel mee, zij het soms met tegenzin. Alleen de CGT, de tweede bond van het land, heeft opgeroepen tot een landelijke actiedag op 12 september.

