Macron onder vuur vanwege voormalige lijfwacht

De affaire-Benalla krijgt een vervelend staartje voor de Franse president Emmanuel Macron. Het Franse parlement heeft een onderzoek ingesteld naar de voormalige lijfwacht van Macron, Alexandre Benalla, vanwege het inslaan op demonstranten tijdens de 1-mei-viering.

De minister van binnenlandse zaken, Gérard Collomb, moest zich gisteren als eerste verantwoorden voor het parlement over zijn optreden in de zaak. Collomb, een vertrouweling van Macron, zei al op 2 mei, een dag na het incident, op de hoogte te zijn geweest van Benalla's hardhandige optreden. Hij heeft het niet aan de politie gemeld omdat het volgens Collomb een zaak was van Macron en zijn presidentiële staf die hij wel informeerde.

Dat de zaak zo lang onder de pet is gehouden, zorgt voor verontwaardiging binnen de Franse politiek. Het was de Franse krant Le Monde die de identiteit van Benalla op de video vorige week wist te achterhalen. Op de beelden is een man te zien met politiehelm, maar zonder uniform, die inslaat op een man en een vrouw tijdens de viering van de dag van de arbeid op 1 mei.

Afgelopen vrijdag ontsloeg de Franse president zijn lijfwacht en dit weekend organiseerde hij in allerijl een bijeenkomst met een deel van zijn ministersploeg om over het incident te praten. Ook gaf hij opdracht zijn beveiligers en andere presidentiële staf onder de loep te nemen.

De verontwaardiging was groot. Hoe kan iemand als Macron, een president die bij zijn aantreden beloofde transparant te zijn, het incident hebben willen verzwijgen? In eerste instantie reageerde Macron terughoudend en wees er op dat Benalla na het incident twee weken geschorst werd en vervolgens enkel nog mocht werken binnen het Elysee. Maar die lezing werd door Le Monde in twijfel getrokken nadat de krant foto's publiceerde van de bus met het Franse voetbalteam na de overwinning op het WK. Die werd uitgerekend door Benalla beveiligd.

Toekijkende politieagenten

Het is de vraag of het genoeg is. De Franse oppositie vraagt zich af hoe het kan dat de politie pas vorige week is geïnformeerd, terwijl de wet voorschrijft dat overheidsfunctionarissen die een strafbaar feit plegen direct moeten worden aangegeven. Ook blijft het onduidelijk waarom Benalla een politie-armband, en een portofoon droeg. En er worden vragen gesteld over de politieagenten die ten tijde van het incident toekeken zonder in te grijpen.

Benalla was Macrons bodyguard tijdens de presidentscampagne, later werd hij aangesteld in zijn team. Benalla zou volgens Franse media een auto met chauffeur hebben gekregen op kosten van het Elysee en een appartement in het chique zevende arrondissement in Parijs.