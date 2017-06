Macron krijgt ‘moralisering’ als een boemerang terug

Emmanuel Macron beloofde een eerlijke Franse politiek. Maar nu moet hij al vier prominente ministers vervangen waar een luchtje aan zit.

Het lijkt wel wel een fabel van Jean de La Fontaine. Maar liefst vier ministers die anderen gedurende de campagne voor de presidentsverkiezingen op hoge toon de les lazen, ruimden een voor een het veld.

Macron nam de afgelopen dagen afscheid van zijn vertrouweling Richard Ferrand (‘territoriale cohesie’), Sylvie Goulard (defensie), François Bayrou (justitie) en Marielle de Sarnez (Europese Zaken).

Vakkennis

De nieuwe ploeg van premier Édouard Philippe wordt in totaal op vijf plaatsen gewijzigd. Macron en Philippe kiezen nadrukkelijk voor vakkennis, niet voor klinkende namen.

De onbekende Nicole Belloubet vervangt Bayrou. Florence Parly, tussen 2000 en 2002 al een keer minister, komt in de plaats van Sylvie Goulard. De portefeuille Europese Zaken, die in handen was van Marielle de Sarnez, gaat naar Nathalie Loiseau, directeur van de beroemde bestuursschool ENA waar veel presidenten en ministers werden opgeleid.

Belloubet, Parly en Loiseau delen een linkse achtergrond. De post van Ferrand gaat naar minister van landbouw Jacques Mézard die afkomstig is van de centrum-rechtse partij Les Républicains. Op de stoel van Mézard komt een socialist: Stéphane Travert.

In Frankrijk is het gebruikelijk om de regering te ontslaan na parlementsverkiezingen die dit keer afgelopen zondag plaatsvonden. Vrijwel altijd keren dezelfde bewindslieden meteen weer terug en zijn er geen of weinig ingrijpende wijzigingen. Maar deze formaliteit liep nu uit op een regelrechte crisis en forse herschikking.

Maandag verdween Ferrand van het toneel omdat hem mogelijk vervolging boven het hoofd hangt in een affaire rond onroerend goed. Na Ferrand volgden dinsdag en woensdag Goulard, Bayrou en Sarnez. Dit trio, van Macrons coalitiepartner MoDem, fraudeerde met assistenten in het Europees parlement. Ze werkten in werkelijkheid niet in Brussel of Straatsburg, maar in Parijs op het partijkantoor van MoDem.

Die handelwijze is niet te rijmen met de normen die Macron stelt. Uitgerekend Bayou presenteerde vorige week een serie maatregelen die het vertrouwen van burgers in de politiek moeten herstellen.