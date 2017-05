Macron is nu echt de nieuwe president van Frankrijk

Macron beloofde in zijn inauguratietoespraak alles in het werk te zullen stellen om de tweespalt in zijn land te overwinnen en van Frankrijk opnieuw een land te maken dat zich zelfzeker aan de wereld kan presenteren. "De wereld en Europa hebben Frankrijk meer dan ooit nodig. Een sterk Frankrijk, dat zich luid voor vrijheid en solidariteit uitspreekt." Macron beloofde de arbeidsmarkt flexibeler te maken, een ondernemingsvriendelijk beleid te voeren en innovatie centraal te stellen in zijn presidentschap.

Volgens de nieuwe president heeft Frankrijk 'voor hoop gekozen' en 'de toekomst omarmd'. "De macht van Frankrijk neemt niet af. Wij hebben alles om een groot land te blijven."

Nucleaire codes Tijdens de plechtigheden kreeg Macron uit handen van Hollande de nucleaire codes, waarmee hij toegang heeft tot de Franse atoomwapens, en werd hij door de vertrekkende president op de hoogte gebracht over de meest actuele kwesties en een aantal staatsgeheimen. Nadat de twee bijgepraat waren, was het na iets meer dan een uur tijd om afscheid te nemen van Hollande. De nieuwe president kreeg toen ook de sleutels van het paleis, waar Macron en zijn vrouw Brigitte hun intrek zullen nemen. De macht van Frankrijk neemt niet af. Wij hebben alles om een groot land te blijven. President Macron Na het uitzwaaien van Hollande vond in de Salle des Fêtes, aan de achterkant van het paleis, de inauguratieceremonie plaats. Hierbij maakte president van de Franse constitutionele raad Laurent Fabius de officiële verkiezingsuitslag bekend: 66 procent voor Macron tegenover 34 procent voor Marine le Pen van het Front National. Vervolgens kreeg Macron het Grootkruis van het Légion d'honneur aangeboden en volgde de eerste toespraak van 'president Macron'. Aan het einde van de ceremonie klonken 21 kanonschoten. Met zijn 39 jaar is Macron het jongste Franse staatshoofd sinds Napoleon Bonaparte. Hij is de 25ste president van Frankrijk.

Drukke werkweek Macron kan daarna meteen beginnen aan zijn eerste werkweek. Zondag wordt hij eerst nog naar de Arc de Triomphe gereden, waar hij een krans zal leggen bij het graf van de Onbekende Soldaat. Maandag brengt hij een bezoek aan Berlijn voor een gesprek met de Duitse bondskanselier Merkel, die zaterdag al zei zich te verheugen op de samenwerking met Macron. Ook zal Macron maandag zijn premier bekendmaken. De rest van zijn ministersploeg zal hij dinsdag presenteren. Zondag kwam al wel het nieuws naar buiten dat de Franse ambassadeur in Duitsland, Philippe Etienne, zijn diplomatieke raadgever wordt. Zijn oude kabinetschef Alexis Kohler is aangesteld als secretaris-generaal van het Élysée. Macrons nieuwe beweging De republiek op weg! heeft nog geen enkele zetel en wacht gespannen op de parlementsverkiezingen in juni. Deze week startte de campagne daarvoor. Als het de nieuwe president meezit, krijgt de sociaal-liberaal daar een kleine meerderheid. Zit het hem tegen, dan is hij aangewezen op de steun van anderen. Op wie zijn keuze als premier valt, speelt daarin een belangrijke rol. Lees ook: President van twee Frankrijken Emmanuel Macron geeft zijn inauguratietoespraak. © EPA Macrons vrouw Brigitte arriveerde iets later dan haar man bij het Élysée-paleis. © AP Francois Hollande wenst zijn opvolger succes en zwaait hem uit. © EPA

