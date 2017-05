Macron gokt met politieke groentjes op 'ontwaken der burgers'

Gemiddeld zijn de kandidaten 46 jaar oud. Van de 428 mensen die Macron kandideert heeft 52 procent zich niet eerder met politiek bemoeid, 93 procent heeft een gewone baan, 95 procent heeft nooit eerder in de Franse Tweede Kamer, de Assemblée Nationale, gezeten.

Het is duidelijk, de partij van Emmanuel Macron, die nu La République En Marche heet, breekt op ongekende wijze met heel wat gewoonten. Ter vergelijking: de gemiddelde leeftijd van de leden van de huidige Assemblée is zestig jaar, 73 procent is man.

Sollicitaties

De secretaris-generaal van La République En Marche die de lijst gisteren presenteerde, Richard Ferrand, wees op de geest die spreekt uit de lijst waarvoor in korte tijd vele duizenden sollicitaties beoordeeld moesten worden. Volgens Ferrand weerspiegelt het resultaat een ‘ontwaken der burgers’. Macron heeft diepgaande vernieuwing van de politiek beloofd. Eenvoudig gezegd: de politiek moet eerlijker en pragmatischer. Het is een ware test voor de Franse democratie: hebben de kiezers vertrouwen in het experiment of geven zij de voorkeur aan politieke professionals?

Er zijn beelden hoe een razende Valls met priemende wijsvinger tekeer gaat tegen Macron.

En natuurlijk ontkomt de partij, die in april vorig jaar werd opgericht, niet aan het wheelen en dealen dat nu eenmaal bij de politiek hoort. Zo was er de vraag wat moet gebeuren met ex-premier Manuel Valls, die deze week liet weten dat hij graag op de lijst wilde in zijn eigen kiesdistrict onder Parijs. Daar komt niets van in, maar La République En Marche zal geen kandidaat tegen hem opstellen. Daardoor heeft Valls alle kans om gekozen te worden.

Valls leefde op voet van oorlog met Macron in de tijd dat de laatste steeds meer liet merken een solocarrière te overwegen. Er zijn beelden te zien hoe een razende Valls op de eerste rij van de Assemblée met priemende wijsvinger tekeer gaat tegen een quasi-verbaasd kijkende Macron.

Ferrand had zichtbaar plezier in het plagen van Valls. “Hij voldoet niet aan onze criteria. Maar meneer Valls heeft ons zijn diensten aangeboden, dus we gooien niet de deur voor zijn neus dicht.”