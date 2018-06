Macron en Merkel zetten in op eigen begroting eurozone

Het is een moment dat Den Haag al een hele tijd vreesde. Duitsland en Frankrijk zijn het eens geworden over de noodzaak de eurozone aan te kleden met een eigen begroting. Bondskanselier Merkel heeft lang getwijfeld over deze uitbreiding van EU-bevoegdheden, maar stond gisteren zij aan zij met de Franse president Macron om dit gezamenlijke voorstel te presenteren. Dat zal over anderhalve week op tafel liggen tijdens de Europese top. Premier Rutte zal bij die gelegenheid ongetwijfeld luidkeels bezwaar maken.

Lees verder na de advertentie

"We openen een nieuw hoofdstuk", zei Merkel na de Frans-Duitse top in Slot Meseberg, ten noorden van Berlijn. Macron sprak van een 'historische vooruitgang'. Wat hem betreft kan de eurozonebegroting vanaf 2021 overeind staan. Hij heeft zich sinds zijn aantreden vorig jaar geregeld uitgesproken voor meer centrale eurozone-bevoegdheden, die volgens hem onmisbaar zijn voor elk soort muntunie.

We weten dat een economische en monetaire unie alleen intact kan blijven als het economische beleid convergeert Angela Merkel

Merkel is het daarmee eens. "We weten dat een economische en monetaire unie alleen intact kan blijven als het economische beleid convergeert."

De begroting kan volgens beide regeringsleiders worden ingezet als investeringsfonds in magere economische jaren. Bovendien kan het geld als vangnet dienen voor landen die worden getroffen door onverwachte, zogeheten 'asymmetrische' schokken.

Verkeerde prikkel Nederland en enkele gelijkgestemde landen hebben zich altijd fel tegen dit idee verzet. Volgens hen gaat van zo'n vangnet een verkeerde prikkel uit. Zij vrezen dat eurolanden hun eigen financiële discipline laten versloffen in de wetenschap dat Brussel een pot geld klaar heeft staan in tijden van nood. Merkel en Macron gaven verder geen details over hoe groot de begroting wordt en waar het geld vandaan moet komen: uit nationale bijdragen of uit een eurozone-taks. Volgens Macron zijn die details opzettelijk niet ingevuld 'om ruimte te laten voor onderhandelingen met de andere lidstaten'. Die zullen ongetwijfeld verhit worden. De Duitse en Franse ministers van financiën, Olaf Scholz en Bruno Le Maire, zullen het plan morgen op tafel leggen tijdens overleg met hun EU-ambtgenoten in Luxemburg. "De landen zijn hierover zeer verdeeld", zei een hoge EU-ambtenaar daar gisteren over. "Het wordt een lange avond, neem een extra hemd mee." De hervormingen van de eurozone zijn een van de hoofdthema's van de Europese top van eind volgende week. Daarbij gaat het ook over versterking van de bankenunie en opwaardering van het Europese noodfonds ESM tot een Europees Monetair Fonds, dat een hoofdrol zal moeten spelen bij toekomstige crisissituaties. Een mogelijke eurozonebegroting is verreweg het meest omstreden.

Migratie Angela Merkel en Emmanuel Macron spraken gisteren in Slot Meseberg ook over migratie, het onderwerp dat de Europese samenwerking momenteel het meest op de proef stelt. Beide regeringsleiders spraken zich uit voor een gezamenlijk EU-beleid, in plaats van dat landen in hun eentje of in kleine groepjes eigen maatregelen nemen om migranten tegen te houden. "Als lidstaten unilaterale actie ondernemen, zou dat weleens kunnen eindigen in een algehele toename van migratie naar Europa", stellen ze in een gezamenlijke slotverklaring. Versterking van de buitengrenzen en meer solidariteit binnen de EU hebben voor hen prioriteit.