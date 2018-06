Macron en Conte sluiten vrede, maar hun problemen over migratie zijn daarmee niet opgelost

De Italiaanse premier Giuseppe Conte wil de ruzie met Frankrijk over het reddingsschip de Aquarius laten rusten. “Het is tijd om de bladzijde om te slaan” zei hij vandaag na zijn bezoek aan Parijs. Liever gebruikte hij de persconferentie om te vertellen dat Italië werkt aan een plan voor een nieuwe ‘geïntegreerde’ aanpak van migratie. Details wilde Conte niet kwijt, maar hij beloofde het voorstel te lanceren als Oostenrijk volgende maand EU-voorzitter wordt. De Franse president riep vervolgens op tot strengere bewaking van de Europese grenzen. Ook sprak Macron verzoenende woorden tot zijn gast. Afgelopen jaren is Europa niet solidair genoeg geweest met Italië, zei hij.

Een heel andere toon dan Macron eerder deze week aansloeg toen hij in een stevige woordenwisseling met Rome gewikkeld was over de Aquarius. Italië wilde het schip dat 629 mensen uit de Middellandse Zee redde, niet toelaten. Het schip moest noodgedwongen uitwijken naar Spanje dat een plek in de haven van Valencia aanbood. “Cynisch en onverantwoordelijk”, noemde de Franse president het sluiten van de Italiaanse havens voor de Aquarius. Conte zei daarop gepikeerd geen ‘hypocriete les’ te zullen accepteren van landen die ‘niet thuis geven’ op het punt van migratie.

Rome riep de Franse ambassadeur op het matje en een afspraak tussen de Franse en Italiaanse ministers van economie werd afgezegd. Dat dreigde ook te gebeuren met de geplande werklunch voor beide regeringsleiders in het Elysée. De twee belden elkaar woensdag op donderdag. Het was nooit zijn bedoeling geweest Italië te schofferen, temperde Macron zijn toon zonder excuses aan te bieden. De handreiking was voor Conte voldoende om alsnog bij de lunch met Macron aan te schuiven.

Bij het Italiaanse Ventimiglia staan Rome en Parijs nog altijd lijnrecht tegenover elkaar

Mishandelingen Conte en Macron mogen dan weer met elkaar praten, de problemen tussen de twee landen over migratie zijn daarmee nog niet opgelost. Bij het Italiaanse Ventimiglia staan Rome en Parijs nog altijd lijnrecht tegenover elkaar. Vanuit de Italiaanse badplaats proberen migranten de grens met Frankrijk over te steken, verder West-Europa in. Sinds 2015 heeft Frankrijk daar weer een grenspost opgetuigd. De controlerende gendarmes hebben inmiddels tienduizenden migranten terug naar Italië gestuurd. Daarbij gaat het er regelmatig hard aan toe, constateerde Oxfam-Novib vandaag in een rapport. De hulporganisatie beschuldigt de Franse grenspolitie er onder andere van minderjarige asielzoekers die vanuit Italië het land in komen te mishandelen. Ze worden in Frankrijk opgepakt en zonder water, eten of dekens in de cel opgesloten. Vervolgens worden ze in de trein terug naar Italië gezet. Minderjarigen zijn in tegenstelling tot volwassenen niet verplicht om in het eerste EU-land waar ze aankomen, asiel aan te vragen. Of Conte en Macron vandaag ook afspraken hebben gemaakt over de grenscontroles in de Rivièra is onduidelijk. Wel beloofde Macron dat zijn land de migranten aan boord van de Aquarius wil opnemen als zij aan de asielcriteria voldoen. Maar voorlopig zijn zij nog onderweg. Hun tocht over zee, die al een week duurt, heeft vanwege slecht weer vertraging opgelopen. Zondag hoopt het schip de haven van Valencia te bereiken.

Rutte wil bemiddelen in europese asielcrisis Premier Mark Rutte is bereid zijn agenda ‘de komende twee weken leeg te vegen’ om een oplossing te zoeken voor de Europese asielcrisis. Eind deze maand praten de EU-leiders op een top in Brussel over onder meer migratie. Maar die top dreigt te mislukken nu de Duitse coalitie onder spanning staat vanwege een plan vluchtelingen aan de grens te weren, de Italianen een vluchtelingenschip weigerden en Spanje waarschuwt voor het einde van het vrije reizen in de Schengenzone. Rutte hoopt ‘bruggen te slaan’ en ‘Noord bij Zuid en Oost bij West bij elkaar te brengen’. Eerder liep de hervormingsplannen voor het EU-asielbeleid vast. “Ik ben niet optimistisch, maar wie weet komt het nu onder druk in beweging. Er ligt een aanbod van staatssecretaris Harbers en mij daarbij te helpen.”

