Macron doet aangifte na geruchten over belastingontwijking

Macron deed vandaag bij de procureur in Parijs aangifte tegen de onbekende verspreider van ‘nepnieuws, bedoeld om de stembusgang te beïnvloeden’. Die aangifte volgde op het debat van woensdagavond, waarin Macrons rechts-populistische tegenstander Marine Le Pen verwees naar zijn ‘offshore-rekening op de Bahama’s’. Zondag maken de Franse kiezers in de tweede ronde van de presidentsverkiezing hun keuze tussen Macron en Le Pen.

De geruchten zijn de wereld in geholpen via het internetforum 4chan. Daar publiceerde een anonieme internetgebruiker documenten waaruit zou blijken dat Macron de belasting heeft ontweken via een vermogensbeheerder in het Caribisch gebied. Dit bericht is vervolgens verspreid via Twitter, met als hashtag #MacronCacheCash (‘Macron verbergt cash’, en tegelijk een woordspeling op verstoppertje spelen in het Frans).

Nepnieuws Via een woordvoerder liet Macron woensdag al weten dat het hier om ‘fake news’ gaat, mogelijk verspreid via ‘netwerken van Trump en Poetin’. Maar Marine Le Pen gebruikte de geruchten toch in het debat, waarin de twee keihard met elkaar in botsing kwamen. Ze zorgde er wel voor Macron niet direct te beschuldigen. “Ik hoop maar dat er niet ontdekt wordt dat u een offshore-rekening op de Bahama’s hebt”, zei Le Pen. Geruchten over geheime rekeningen van Macron waren er al eerder, en de kandidaat heeft vorige maand zelf gewaarschuwd dat dit soort verhalen de ronde zouden gaan doen. Macron heeft gewerkt bij de zakenbank Rothschild, wat hem in de ogen van veel Fransen verdacht maakt. Toch lijken de geruchten Macron niet echt te schaden. In de peilingen ligt hij ver voor, met circa 60 procent tegen 40 procent voor Le Pen. De kijkers naar het televisiedebat gaven in nog iets grotere meerderheid aan dat Macron de beste indruk maakte. De progressieve kandidaat wist Le Pen te treffen, vooral op economische onderwerpen. Ook de mensen die in de eerste ronde stemden voor de belangrijkste afvallers, de rechtse kandidaat Fillon en de extreem-linkse Mélenchon, gaven na het debat in meerderheid aan dat Macron de beste indruk maakte.

