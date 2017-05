Macron benoemt lid van de concurrentie tot premier van Frankrijk

Met Philippe hoopt president Emmanuel Macron zijn sloopwerk van de oude politiek voort te zetten. Volgend maand zijn er parlementsverkiezingen en Macron mikt op een meerderheid van de 577 zetels in de Assemblée Nationale.

Philippe kan kiezers aanspreken buiten de beweging van Macron, La République En Marche. Bovendien is hij in staat, hoopt Macron, andere prominenten van de rechtse Les Républicains te verleiden plaats te nemen in zijn regering.

Philippe (46) is nauwelijks bekend bij het grote publiek. Tijdens de voorverkiezingen van LR eind vorig jaar was Philippe de woordvoerder van Alain Juppé die lang als favoriet gold in de race naar het Elysée. Philippe geldt al langer als ‘Macron-compatible’ vanwege zijn voorkeur voor een liberale middenkoers.

Macron en Philippe kennen elkaar al een jaar of zes. Hier schudt Macron als economieminister in februari 2016 de hand van - toen nog - burgemeester Philippe tijdens het leggen van de kiel van het cruiseschip MSC Meraviglia in Saint-Nazaire. © AFP

Philippe, sinds 2010 burgemeester van Le Havre, ontmoette Macron in 2011 en de twee hielden daarna contact. Na de verkiezing van Macron op 7 mei liet Philippe weten dat het Macron zou sieren als hij zich niet aan de traditie zou houden dat een premier altijd van dezelfde kleur moet zijn.

Net als Macron is Philippe een oud-leerling van de elitaire bestuursschool. Hij begon zijn carrière bij de Parti Socialiste, maar kreeg al snel genoeg van het gebrek aan economisch realisme in deze partij.

Met Macron deelt Philippe ook dat hij andere dingen in zijn leven heeft gedaan dan politiek bedrijven, een zeldzaamheid in Frankrijk. Hij werkte voor een Amerkaans advocatenkantoor en was ook actief als hoofd van de communicatieafdeling van Areva, in de nucleaire industrie.

