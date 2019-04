Macron belooft in ‘gele-hesjes-speech’ eliteschool te sluiten en hoopt daarmee op nieuw elan

Eigenlijk had Macron de natie op 15 april willen vertellen welke plannen hij smeedde na het ‘groot nationaal debat’ dat hij lanceerde. Dat debat was bedoeld als antwoord op de crisis waar de protesten van de gele hesjes hem vanaf vorig jaar in hebben gebracht. Maar door de brand in de Notre-Dame werd besloten een eerder opgenomen toespraak niet uit te zenden.

Nu stak Macron zijn verhaal live af, voorafgaand aan een persconferentie in de onlangs gerenoveerde feestzaal van het Elysée-paleis. Hij nam een uur de tijd om zijn licht te laten schijnen over de ‘onzekerheid en woede’ die volgens hem veel Fransen in de greep heeft en poogde hen een toekomstperspectief te schetsen.

Van het ‘grand débat’ dat meer dan drie maanden heeft geduurd, heeft hij naar eigen zeggen veel opgestoken. Een groot deel van de bevolking meent volgens Macron slachtoffer te zijn van onrecht. “Men denkt dat ons belastingstelsel onrechtvaardig is en men voelt zich vaak in de steek gelaten door de overheid”, aldus Macron. Hij constateert dat er veel kritiek is op het functioneren van de democratie en op de elite die te ver af zou staan van gewone mensen.

Het ontspannen ogende staatshoofd presenteerde een serie maatregelen die aan al deze problemen iets moet doen. De meest opmerkelijke ingreep in het rijtje is de sluiting van een school voor openbaar bestuur, die sinds 1945 alle Franse topambtenaren opleidt en die ook veel politici en managers van de grote Franse firma’s voortbracht. Deze uiterst selectieve École Nationale d’Administration (ENA) is het symbool geworden van een bevoorrechte kaste die zichzelf reproduceert.

Macron, die zelf ook de tweejarige cursus op het instituut in Straatsburg volgde, deelt deze bezwaren. Vooral het feit dat oud-leerlingen van de ENA voor altijd verzekerd zijn van een topfunctie, staat hem tegen.

Wat de andere ingrepen betreft, toonde Macron zich op veel punten nog vaag. Zo wil hij de inkomstenbelasting verlagen voor een deel van de middenklasse en kunnen gepensioneerden met een bescheiden inkomen weer rekenen op correctie voor inflatie. De kosten van deze ingrepen moeten worden betaald uit bezuinigingen. Maar welke dat zijn, zei Macron niet.

Pensioengerechtigde leeftijd De Fransen moeten er in ieder geval wel rekening mee houden dat zij langer moeten werken. Dat betekent niet dat de pensioengerechtigde leeftijd (nu 62 jaar) omhoog gaat, benadrukte Macron. Wel zal de periode om in aanmerking te komen voor een volledig pensioen omhoog gaan. Voor het optreden van Macron was veel deining ontstaan over het voornemen de Fransen langer actief te houden. Maar de lage arbeidsparticipatie is een van de grootste problemen van de Franse economie die om een oplossing vraagt, zo legde Macron uit. Waar 65 procent van de Fransen tussen 15 en 64 jaar oud een baan heeft, heeft Duitsland 75 procent en Nederland 78 procent. Hierdoor loopt de schatkist veel inkomsten mis en lopen de uitgaven verder op. De Franse democratie tenslotte is volgens Macron geholpen met minder parlementsleden – de Franse Eerste en Tweede Kamer samen tellen 925 leden.

