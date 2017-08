Machtige vrouwen in Quedlinburg, dat is lang geleden

Hoog boven Quedlinburg, van heinde en ver te zien, staat Het Vrouwenstift uit de tiende eeuw met ernaast de St. Servatius-kerk. Het wereldlijke klooster is gesticht tijdens het Ottoonse, eerste keizerrijk van Duitsland. Hier regeerden achtereenvolgens drie Otto's. Onder de eerste Otto ontstond op aandrang van zijn moeder in 936 Het Vrouwenstift. Het eerste kloosterhoofd, Otto's dochter Mathilde, werd in 966 ingewijd op twaalfjarige leeftijd.

Het was het begin van 836 jaar vrouwenbestuur over Quedlinburg. Na Mathilde volgden nog 38 abdissen. Alleen dochters van keizers, koningen en hoge adel kwamen in aanmerking. Adellijke dochters traden op jonge leeftijd toe tot Het Stift om klaargestoomd te worden als echtgenote van een man van aanzien. Dan verlieten zij het klooster, op soms dertien- of veertienjarige leeftijd. De abdissen bleven tot zij overleden.

Keizer Otto III legde de basis voor de economische ontwikkeling van Quedlinburg in 994 toen hij Het Stift munt-, markt- en tolrecht gaf. Het werd een bloeiende handelsstad met een grote markt en een knooppunt van handelsroutes vanuit heel Duitsland tot Nederland toe. De abdissen inden belasting en gingen over het bestuur en de rechtspraak van Quedlinburg.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De stad heeft tot de dag van vandaag tweeduizend houten vakwerkhuizen stammend uit de veertiende eeuw en later. Het oudste huis van Duitsland staat in Quedlinburg. Om de centrale markt liggen de grote gildehuizen. De abdissen hebben de oude keizerstad tot economische bloei gebracht ook nadat het Ottoonse keizerrijk ter ziele was.

Met het Unesco-predicaat Werelderfgoed trekt het stadje met zo'n 25.000 inwoners tegenwoordig toeristen. Het is zijn belangrijkste economische motor anno 2017. Tussen de twee organisaties met stadsgidsen, die naast elkaar op de Markt zitten, is het haat en nijd. De Rode tegen de Groene, de ervaren gidsen versus de vriendelijke gidsen. Erica Schade geeft namens de Rode rondleidingen, zij waren het eerste in Quedlinburg. Maar de Groene hebben nu iets meer klanten. Schade verzamelt iedereen met luide stem om zich heen en begint haar tour langs eeuwenoude huizen en eindigt bij Het Vrouwenstift op de heuvel even verderop. "Alles wat u hier ziet aan pracht en praal, hebben we te danken aan de abdissen", zegt Schade.

Napoleon

Het boterde niet altijd tussen Het Stift op de heuvel en de stad beneden. In 1477 wilden de burgers politieke en economische rechten en afscheid nemen van Abdis Hedwig van Sachsen, dochter van de keurvorst Van Saksen. Haar broers schoten de abdis te hulp met 400 soldaten en onderdrukten de opstand hardhandig. De bewoners van Quedlinburg kwam dit financieel duur te staan. Abdissen waren handig in het accumuleren van rijkdom.

In de latere eeuwen bleek de grond om Quedlinburg heel geschikt voor het kweken van zaden voor bloemen en groente. Een bron van aanzienlijke rijkdom.

In 1802 maakte Napoleon een einde aan Het Stift. De geopolitieke verhoudingen waren drastisch gewijzigd sinds de tiende eeuw en het vrouwenklooster als bestuurlijke eenheid viel bijna 900 jaar later buiten de tijd. Een paar jaar later werd er een schadevergoeding uitgekeerd aan de laatste abdis Sophie Albertine von Schweden, dochter van de Zweedse koning. Toen zagen de burgers van de stad hun kans. Quedlinburg werd het centrum van de zadenteelt in de negentiende eeuw met firma's als de Gebroeders Dippe en de familie Mette. De broers Dippe waren een tijdlang de rijksten van Duitsland.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

© RV

De stad floreerde economisch tot de DDR-tijd. Het communistische regime bouwde liever nieuwe huizenblokken, dan de patriciërshuizen te restaureren. "Slechts twintig Poolse ambachtslieden hielden zich in die tijd bezig met herstel van de vele oude vakwerkhuizen. De oude binnenstad raakte in verval in de Oost-Duitse tijd", vertelt gids Erika Schade terwijl ze langs de eeuwenoude herenhuizen loopt. Pas na de hereniging is de historische binnenstad in oude glorie herstelt.

Na al die eeuwen profijtelijk vrouwenbestuur door abdissen, dat riant uitpakte voor Quedlinburg, zijn de mannen alweer twee eeuwen aan de macht in de politiek en de economie. Bianca Kachel (zie kader) is na de Duitse hereniging de politiek in gegaan. Ze zei het leraarschap vaarwel en werd in 1993 wijkburgemeester in Bad Suderode dat bij Quedlinburg hoort. Ze was twee termijnen parlementslid voor de Duitse staat Saksen Anholt en is nu plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad in Quedlinburg. Ze weet waar tegenwoordig de macht zit. "Het is hier een mannenzaak in de politiek en bij de overheid. Die mannen vormen een muur waar vrouwen moeilijk overheen kunnen."

De burgemeester is een man, de raad bestaat uit mannen. Vrouwen spelen nu de tweede viool Simone Seiboth

Iets buiten het centrum in een oude wijk zit onderneemster Katrin Simstedt (zie kader) met haar bedrijf Bowdenzugmanufaktur. Ze maken op bestelling kabels met binnenkabels, bijvoorbeeld voor handremmen van fietsen. Ze heeft een klein bedrijf met acht medewerkers. "In deze stad zijn zo weinig vrouwelijke ondernemers. Enkel in typische vrouwenberoepen als bloemist, kapster en schoonheidsspecialist, maar in de techniek niemand. Vrouwen aan de macht in Quedlinburg, dat is heel lang geleden. Je merkt er nu niets meer van."

Simone Seiboth heeft een mosterdmakerij, Senf. Met tien man personeel draait ze prima. Ze wil in de toekomst misschien wel de lokale politiek in. Seiboths belangstelling ligt bij de lokale economie en ze verafschuwt globalisering. Kijkend naar de situatie in Quedlinburg constateert ze nuchter: "De burgemeester is een man. De raad bestaat uit veel mannen. Op belangrijke posities in de stad spelen vrouwen de tweede viool."

Ze kent wel wat onderneemsters die ze soms aan de stamtafel van een plaatselijk café ontmoet: een architecte, een eigenaresse van een restaurant, een verzekeringsagente en een winkelier. Zo'n twintig vrouwen. Voor een stad met zo'n 25.000 inwoners lijkt het niet zoveel.

Voor het vrouwennetwerk is Simstedt aangewezen op Maagdenburg, een grote stad op een uur rijden. Daar ontmoet ze wel vrouwelijke ondernemers en worden er nuttige scholingsdagen gegeven. "Maar Quedlinburg... nee."

Tekst gaat verder onder de afbeelding

© RV

Alle drie zien maar één vrouw die als een moderne abdis het vrouwenbestuur in Quedlinburg weer nieuw leven in kan blazen: de huidige bondskanselier Angela Merkel van CDU/CSU. Kachel is sinds de val van de muur SPD-politica, maar vindt Merkel geweldig. "Zij is een typische DDR-vrouw die met hard studeren en werken is opgeklommen. De SPD heeft helaas geen Merkel." En Quedlinburg al helemaal niet. "Nee de paar vrouwen in de gemeenteraad zijn verworden tot stemvee voor de plannen van de mannen."

Toch gelooft Bianca Kachel wel in de kracht van vrouwen in de politiek. "Ze zijn praktischer en willen iets concreets doen voor de stad. Vrouwen laten zich tegenwoordig te makkelijk opzijzetten, waardoor ze de posities krijgen die mannen niet willen." Zelf zit ze aan het einde van haar carrière. "Ik heb een reputatie bij de mannen. Zij klagen dat Kachel zich met alles bemoeit." Daar is ze trots op.

Van het vrouwentijdperk in Quedlinburg is vandaag de dag weinig meer te merken, zo constateren Kachel, Simstedt en Seiboth. Alleen toeristen smullen nog van het bijzondere verhaal als ze worden rondgeleid door Rode of Groene gidsen.