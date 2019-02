Lula, de ex-president van Brazilië, moet nóg eens dertien jaar zitten

Lula was president namens de linkse Arbeiderspartij van 2003 tot 2010. Hij wordt nu voor de tweede keer veroordeeld in het kader van ‘Operatie Wasstraat’, een groots opgezet justitieel onderzoek naar omkoping en corruptie in de Braziliaanse politiek, met een hoofdrol voor de grote bouwbedrijven Odebrecht en OAS.

Die bedrijven zouden een rol hebben gespeeld bij de (gratis) renovatie van een buitenhuis waar Lula vaak verbleef – ook al was hij officieel niet de eigenaar. Rechter Gabriela Hardt, die Operatie Wasstraat leidt, oordeelde woensdag dat Lula veel vaker in het landhuis was dan de eigenaar, en dat hij ook de opdrachtgever was voor de verbouwing, die omgerekend zo’n 250.000 euro kostte. “De aangeklaagde ontving deze onverdiende voordelen vanwege zijn positie als president van de republiek, van wie we voorbeeldgedrag verwachten”, aldus Hardt. Eerder werd Lula ook al veroordeeld voor een gratis renovatie van een ander buitenhuis aan het strand. Hij zit sinds april vorig jaar in de gevangenis.

Volgens zijn aanhangers is Lula het slachtoffer van politieke vervolging. Dat hij vorig jaar veroordeeld werd, betekende dat hij niet mee kon doen aan de presidentsverkiezingen – terwijl hij in de peilingen ver aan kop ging. In plaats van Lula werd de uiterst rechtse Jair Bolsonaro gekozen. Die benoemde vervolgens de rechter die Lula veroordeelde, toenmalig Operatie Wasstraat-hoofd Sergio Moro, tot zijn minister van justitie.

Wegrotten Bolsonaro won de verkiezingen met de belofte dat hij een definitief einde zou maken aan de omvangrijke corruptie in Brazilië, en stond zich voor op zijn eigen schone handen. Hij zei vorig jaar dat hij hoopte dat Lula ‘wegrot’ in de gevangenis. Inmiddels is Bolsonaro in verlegenheid gebracht door zijn zoon Flavio. Afgelopen vrijdag bepaalde een rechter van het Braziliaanse Hooggerechtshof dat er justitieel onderzoek komt de financiële handel en wandel van Flavio en zijn naasten, omdat er dubieuze geldstromen zijn gevonden die via de familiechauffeur liepen. Bolsonaro junior werd vrijdag ook geïnstalleerd als senator in het Braziliaans Congres, maar de rechter bepaalde dat hij daar geen onschendbaarheid geniet. President Bolsonaro zei vorige maand tegen de Washington Post dat zijn zoon straf verdient als er bewijs komt dat hij iets fout deed.

