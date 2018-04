Lula da Silva, favoriet in de Braziliaanse verkiezingen, moet écht de cel in

Tenminste, de regels zeggen dat een man die gevangenzit niet mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Die staan voor oktober op het programma. Maar Da Silva’s arbeiderspartij twitterde direct na het gerechtelijk besluit dat ze zich daar niet zonder slag of stoot bij neerlegt. ‘Het Braziliaanse volk heeft het recht om te stemmen op Lula, de kandidaat van de hoop. De arbeiderspartij zal deze kandidatuur tot het uiterste verdedigen op straat en in elk mogelijk gerechtsgebouw’.

Lula’s aanhangers zien de verordening van gisteren als een vooropgezet plan van zijn tegenstanders om te voorkomen dat hij nogmaals aan de macht komt. De voormalig metaalarbeider en vakbondsleider bestuurde Brazilië van 2003 tot 2010. Hij leek in niets op zijn voorgangers uit de gegoede kringen. Met gerichte inkomenssteun voor de armen zorgde hij ervoor dat miljoenen Brazilianen zich aan de armoede konden ontworstelen.

Tot in de puntjes

Maar omstreden is hij ook. Zijn tegenstanders menen dat hij het verschijnsel corruptie – wijdverbreid in Brazilië – tot in de puntjes heeft geperfectioneerd. Met schimmige deals rond staatsoliemaatschappij Petrobas zou hij zich persoonlijk hebben verrijkt. Hij werd ervoor veroordeeld tot 9,5 jaar cel, een straf die in januari dit jaar is verhoogd tot twaalf jaar en een maand.

Ook die veroordeling zien Lula en zijn aanhangers als een krampachtige poging van de elite om te voorkomen dat Da Silva het land ooit nog zal leiden.

Dat de zaak gevoelig ligt en in potentie explosief is, blijkt wel uit de tijd die de rechters gisteren nodig hadden om te beslissen of Da Silva per direct de gevangenis in moet. Ze debatteerden elf uur en besloten uiteindelijk met zes stemmen voor en vijf stemmen tegen om Da Silva zijn vrijheid te benemen. "Als een rechtbank buigt (voor druk, red.), dan kan die net zo goed niet bestaan”, aldus een van de rechters, die geldt als criticus van Da Silva.

De uitspraak werd live uitgezonden op de Braziliaanse televisie. Naar het zich laat aanzien wordt Da Silva op zijn vroegst volgende week vastgezet.

Lees ook:

De charismatische ex-president Da Silva, de man met zijn trillende basstem, houdt staande dat er geen bewijzen zijn dat hij corrupt is.