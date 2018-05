Luis Posada Carriles (1928-2018): Een politieke moordenaar met negen levens

Zijn leven had alles van een veel te fantasierijk scenario van een Hollywoodfilm. Gedurende Latijns-Amerika's meest turbulente periodes dook hij op de gevaarlijkste plekken op voor bomaanslagen, duistere missies in Midden-Amerikaanse bananenrepublieken, wapensmokkel voor illegale legers, undercover-operaties in de jungle, spectaculaire ontsnappingen uit door kakkerlakken bevolkte gevangenissen en vluchtpogingen voor de lange arm van de Cubaanse geheime dienst.

Dit alles diende één doel: het omverwerpen van de regering van de Cubaanse leider Fidel Castro en alles wat in de regio links was of revolutionair was. Om dat te bereiken was alles geoorloofd. Posada wordt in verband gebracht met een lange rij misdaden waarvan overigens niet altijd zeker is of hij ze allemaal heeft uitgevoerd.

In Venezuela ontsnapte hij uiteindelijk opnieuw, als priester verkleed, de cel uit

Posada Carriles groeide op als zoon van een boekhandelaar in de vooroorlogse Cubaanse middenklasse. In de roerige jaren vijftig, toen Cuba het toneel was van studentenonrust, ontpopte Posada zich als een saboteur tegen de door Fidel Castro geleide revolutie.

Detectivebureau Na Castro's machtsgreep hielp Posada, inmiddels in dienst van de CIA, met het opzetten van de invasie van Cubaanse ballingen bij de Varkensbaai in 1961 en coördineerde een serie bomaanslagen en andere undercoveroperaties tegen het regime van Castro. In 1976 haalde Posada de krantenkoppen vanuit Venezuela. Een bomaanslag op een Cubaans passagiersvliegtuig had het leven gekost aan 73 mensen en het spoor liep regelrecht naar zijn particuliere detectivebureau in Caracas. Hij werd opgepakt maar ontsnapte al snel, vluchtte naar Chili, werd vervolgens weer uitgeleverd aan Venezuela, zat acht jaar in voorarrest en ontsnapte uiteindelijk opnieuw, als priester verkleed, de cel uit. Luis Posada Carriles in 2003. © AFP Vervolgens dook Posada op in Midden-Amerika. Vanuit El Salvador coördineerde hij wapenleveranties aan de door de Amerikaanse president Ronald Reagan gesteunde contrarebellen tegen de linkse Sandinisten in Nicaragua. In Guatemala werd hij in zijn auto neergeschoten door - naar hij zelf verklaarde - Cubaanse spionnen. Tijdens zijn herstel in Honduras pleegde hij volgens de Amerikaanse FBI zeker 40 bomaanslagen in dat land. Net zo onvermoeibaar als het belangrijkste doelwit - Fidel Castro - gaf ook diens rivaal nooit op. Eind jaren negentig was de notoire bommenlegger opnieuw betrokken bij aanslagen, ditmaal op hotels in Cuba zelf, waarbij een Italiaanse toerist werd gedood. Beiden mannen waren al in de zeventig toen Castro in 2000 een bezoek bracht aan Panama. Daar werd warempel ook Posada aangetroffen, en wel met een koffer dynamiet om de Cubaanse leider op te blazen.