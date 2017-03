Londonderry vreest dat door de Brexit de grens weer zichtbaar wordt

Als hij de nieuwste vleugel van het Altnagelvin-ziekenhuis uitloopt, is hij bijzonder opgetogen. PJ McArdle heeft net zijn eerste prostaatkankerbehandeling achter de rug. “Met 25 minuten was het gepiept”, zegt hij, terwijl hij met zijn vrouw naar de auto loopt.

Hij is een opvallende patiënt in de Noord-Ierse grensstad Londonderry. McArdle is namelijk overgestoken uit Ierland. “Daar zou ik voor dezelfde behandeling vier uur moeten rijden naar Dublin en dan had ik in het ziekenhuis moeten overnachten. Maar nu we met dit Noord-Ierse ziekenhuis samenwerken, kan ik hier terecht. Geweldig.”

Potdicht Het project is een klein jaar oud en inmiddels ook al uitgebreid naar de cardiologie-afdeling. “Voor patiënten met een acute hartaanval zijn de eerste uren cruciaal. We hebben daarom besloten onze diensten ook beschikbaar te stellen voor patiënten net over de grens in Ierland”, zegt cardioloog Andrew McNeill. “In het noordwesten van Ierland zijn geen ziekenhuizen met onze capaciteit en mogelijkheden. En ons ziekenhuis is voor iedereen in de Ierse provincie Donegal een stuk dichterbij dan Dublin.” Het is een van de vele voorbeelden van Noord-Ierse en Ierse samenwerking. Tegenwoordig gaan er dagelijks tienduizenden mensen de grens over, om te werken, te winkelen of naar school te gaan. Terwijl auto’s langs het ‘Welcome in Northern Ireland’-bord razen, is het moeilijk in te denken dat hier nog geen twintig jaar geleden zwaar bewapende Britse militairen de grens bewaakten. Door de jarenlange strijd tussen de Ira en de Unionisten zat de grens potdicht.

Zorgen maken Maar sinds de Goede Vrijdagakkoorden in 1998 is er een nieuwe werkelijkheid ontstaan. De open grens tussen beide landen is een tastbaar symbool van de vrede. Het is daarom niet verwonderlijk dat bij het Brexit-referendum vorig jaar 78,2 procent van Londonderry tegen EU-uittreding stemde. Niemand in deze regio zit te wachten op de terugkeer van een harde grens. Niemand in deze regio zit te wachten op de terugkeer van een harde grens “Die huizen staan in Noord-Ierland”, zegt de Ierse Michael Doherty als hij de aan zijn schutting grenzende witte panden aanwijst. “De grens is hier volkomen onzichtbaar.” Zijn houtzagerij ligt letterlijk een paar meter van de grens en liefst 70 procent van zijn klanten komt uit Londonderry. “Ik maak me zorgen. Komen er weer grenscontroles? Moet straks elke vrachtwagen worden gestopt, elke auto? Elke vorm van een harde grens zal Noord-Ieren ervan weerhouden hier langs te komen. Dat kan enorm nadelig zijn voor mijn handel.”

Rol in de campagne Bij de Noord-Ierse regionale verkiezingen van morgen speelt de terugkeer van een harde grens met Ierland een rol in de campagne. De katholieke regeringspartij Sinn Féin is fel tegen de Brexit en vreest dat zo’n grens de spanningen in Noord-Ierland kan terugbrengen. De andere regeringspartij, de protestantse DUP, was juist voorstander van EU-uittreding en denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. “Iedereen die op de een of andere manier afhankelijk is van de grens, wil dat die open blijft. Het zou onwerkbaar zijn om grenscontroles in te voeren”, zegt DUP-parlementslid Gregory Campbell. Elke vorm van een harde grens zal Noord-Ieren ervan weerhouden hier langs te komen. Dat kan enorm nadelig zijn voor mijn handel Alleen heeft de Britse premier Theresa May met haar Brexit-plannen zélf de kans op grenscontroles vergroot. Zij wil dat de Britten uit de interne markt stappen zodat ze het vrije verkeer van personen met de EU kan schrappen. Dat betekent dat de grens tussen Noord-Ierland en Ierland plotseling een makkelijke ingang zou kunnen zijn voor EU-immigranten om het Verenigd Koninkrijk in te komen. “Daarom hopen we met Ierland afspraken te kunnen maken om te zorgen dat Ierland als buitengrens gaat fungeren, zodat de grens tussen beide landen gewoon open kan blijven”, zegt Campbell. Het probleem voor de DUP is echter dat zij weinig invloed zullen hebben op de Brexit-onderhandelingen, die eind deze maand van start zullen gaan. Die gaan tussen Londen en Brussel. En houthandelaar Doherty heeft niet de illusie dat de grens hoog op May’s prioriteitenlijst zal staan. “Economisch gezien spelen we een marginale rol. We zijn maar een kleine vis in de vijver.”

