Lokale VVD-fracties zien een ruimer kinderpardon wél zitten

Lokale VVD-fracties sluiten zich de laatste maanden vaker aan bij de ‘kinderpardongemeenten’, die Den Haag vragen een oplossing te zoeken voor de naar schatting vierhonderd in Nederland gewortelde asielkinderen. Zij stellen dat uitzetting ‘de lokale gemeenschap kan ontwrichten’ en ‘de ontwikkeling van kinderen geweld aandoet’, in de bewoordingen van de meeste moties.

Daarmee neemt de druk op Den Haag toe om een oplossing te zoeken voor deze kinderen, die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Tel je hun ouders, broers en zussen mee, dan gaat het om ongeveer 1200 mensen. Deze groep belichaamt een gevoelige kwestie in het kabinet. Dat sprak in het regeerakkoord af het kinderpardon niet te versoepelen, tegen de zin van D66 en ChristenUnie. Voor de huidige regeling geldt het meewerkcriterium: frustreerden ouders op enige manier eerdere procedures, dan zit een pardon er niet in.

Er zijn nu 134 Nederlandse gemeenten die staatssecretaris Mark Harbers (VVD, justitie en veiligheid) om een oplossing voor de 400 kinderen vragen; 32 verwierpen de motie. De rest van de 380 Nederlandse gemeenten heeft zo’n motie (nog) niet behandeld. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van ‘De Goede Zaak’. Dit burgerplatform zwengelde het initiatief aan na de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

De actie nam een vlucht na de zaak van de Armeense kinderen Lili en Howick en de recente petitie voor een ruimer pardon van tv-maker Tim Hofman. Hij biedt volgende week ruim een kwart miljoen handtekeningen aan de Tweede Kamer aan.

Humanitair argument

Opvallend is dat in 22 gemeenten VVD-raadsleden de motie mede­ondertekenden. In zes gemeenten stemde de VVD-fractie verdeeld. CDA-fracties stemmen nog veel vaker tegen de lijn van hun landelijke partij in (zie grafiek). In Elburg namen alle partijen in de raad de kinderpardonmotie aan. Net als in Leusden. Daar zegt VVD-raadslid Hennie Caarels: “Voor ons telt het humanitaire argument, we spraken uit het hart. Al zien wij ook het dilemma, mensen die niet meewerken moet je niet belonen. Daarom moet het meewerkcriterium niet verdwijnen.”

In Tubbergen was de motie voor Gemeentebelangen/VVD geen onderwerp van debat: de fractie stemde voor. “We hebben er niet over nagedacht dat we daarmee tegen het landelijke standpunt ingaan. Wij zijn autonoom en een sociale partij”, zegt fractievoorzitter Norbert van de Graaf.

© Trouw/Sander Soewargana

Uitzetting van hier gewortelde kinderen brengt onverantwoorde schade toe, betoogde gisteren een groep van ruim veertig gerenommeerde wetenschappers, onder wie ‘DWDD-professor’, hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder van de VU. Hun ‘schadenota’ wordt onderschreven door de beroepsverenigingen van pedagogen, psychologen en jeugdartsen. Eerder waarschuwde de Kinderombudsman voor trauma’s bij deze kinderen. Ook de Raad van Kerken pleit deze week voor een ruimhartige toepassing van de ­regels.

Landelijk blijft de VVD erbij dat verruiming van het kinderpardon niet aan de orde is. Kamerlid Malik Azmani begrijpt dat het ‘altijd moeilijk is als kinderen die hier lang verblijven, alsnog het land moeten verlaten. Zeker als dossiers een gezicht krijgen’. Maar de oplossing zit volgens hem in kortere, duidelijke procedures. VVD-staatssecretaris Harbers laat weten kennis te nemen van de moties die gemeenten hem sturen. “Er komt geen verruiming, het is niet aan gemeenten om daarover te beslissen”, aldus een woordvoerder.