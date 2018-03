Lokale formateurs mogen de splinters nu weer aan elkaar lijmen

Het versplinterde raadslandschap overziend doet Marcel Boogers een voorspelling. Dit gemeentepolitieke domein kan niet langer zonder formateur. Tot voor kort kwamen de partijen er op lokaal niveau zelf wel uit, met een borrel en een sigaar. Maar met zo’n uitslag als gisteren is voortaan een wijze man of vrouw van buiten nodig, net zoals bij een kabinet op nationaal niveau gebeurt.

Volgens de hoogleraar innovatie en regionaal bestuur van de Universiteit Twente is niet alleen de versplintering een bemoeilijkende factor bij de samenstelling van een nieuw college, ook het feit dat veel partijen eenzelfde omvang hebben. “Wie neemt het voortouw en domineert de formatie?”

Niet per se negatief

Boogers zal er niet versteld van staan als over een paar weken de eerste minderheidscoalities ontstaan, die werken vanuit een akkoord op hoofdlijnen en uitgaan van wisselende meerderheden. Want dat moet ook gezegd: de versplintering zal op lokaal niveau niet zo snel tot politieke crises leiden, omdat gemeenten daar veel pragmatischer en minder ideologisch besturen. “Sommige gemeenten besturen zelfs met een breed raadsakkoord, waar een groot deel van de vertegenwoordigers achter staan, ook die níet in het college zijn vertegenwoordigd” aldus Boogers. Maar er zijn ook wethouders die meerdere partijen vertegenwoordigen.

“De lokale politiek beschikt over een rijker parlementair repertoire dan de landelijke partijen. Lokaal is er dusdanig bestuurlijk en democratisch vernieuwd dat er flexibel op de nieuwe politieke situatie kan worden gereageerd. Die versplintering in gemeenten is dus niet per se negatief.”

Toch ziet Boogers wel degelijk gevaren. “Er rust een zware last op de schouders van een raadslid als hij het in z’n eentje moet doen, of deel uitmaakt van een zeer kleine fractie. Hij moet bijna wel samenwerken met andere fracties om zich te kunnen specialiseren. Anders komt de kwaliteit van het controlerend raadswerk te zeer onder druk te staan.”