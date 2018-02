Lokaal zijn alle partijen duurzaam

Duurzaamheid is niet meer voorbehouden aan de traditioneel groene partijen. Bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heeft het de aandacht van alle politieke partijen. Dat blijkt uit een door Trouw gemaakte analyse van verkiezingsprogramma’s in tientallen gemeenten.

Lees verder na de advertentie

Op zee is genoeg ruimte voor windmolens, dat hoeft niet in onze stad.

Nu bijvoorbeeld veel gemeenten weer woningen gaan bouwen, is de inzet van veel partijen – links, rechts, landelijk en lokaal – dat die per direct klimaatneutraal worden gemaakt. Officieel hoeft dat pas vanaf 2021, maar de inzet voor veel partijen is om eerder te beginnen.

Klimaatneutraal bouwen Daarmee lijken de klimaatdoelen die in 2015 in Parijs zijn gesteld, nu door te sijpelen naar lokaal niveau. Dat geldt ook voor partijen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog niet zover waren. Zo noemt menig VVD-afdeling nu de noodzaak tot klimaatneutraal bouwen in haar verkiezingsprogramma, maar heeft ook de lokale partij het Ouderen Appèl Eindhoven het in de plannen staan. Trouw werkte zich door dikke stapels verkiezingsprogramma’s voor de raadsverkiezingen op 21 maart en las de plannen van alle partijen en politici, zowel van grote steden als van kleine dorpen. Behalve voor duurzaamheid was er ook opvallend veel aandacht voor klimaat en energie. Vier jaar geleden, toen het klimaatakkoord van Parijs nog gesloten moest worden, was daar alleen bij uitgesproken groene partijen aandacht voor. Nu wil ook de VVD in Huizen nieuwe woningen voortaan bouwen zonder aansluiting op aardgas, net als Lijst Harry Bakker uit Drimmelen en Burger Belangen Ede.

Zonneweides Partijen dachten bij het opstellen van hun programma ook na over de nieuwste modes in het opwekken van energie. Zo blijkt de wenselijkheid van zonneweides veelal omstreden: de VVD Woerden wil ‘ruimte geven aan de ontwikkeling van zonneweides’, terwijl de Schagense partij JESS juist wijst op het risico dat ‘het buitengebied wordt volgeplempt met zonneweides’. Het CDA-Zaltbommel legt in het verkiezingsprogramma een dilemma op tafel: die vindt het ‘lastig om uit te leggen dat er zonneweides komen op landbouwgrond, terwijl de daken ernaast nog onbebouwd zijn’. Ook toekomstige methoden kunnen rekenen op politieke belangstelling. Gemeentebelangen Epe wil naast zonne-energie ook gebruikmaken van ‘stromingsenergie’ van de naastgelegen IJssel. En het CDA Brummen ziet toekomst in ‘wind, zon, water, vergisting en geothermie’.