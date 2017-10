Lodewijk Asscher kwaad om aanpassing van zijn Wet Werk en Zekerheid

De stemming op het PvdA-congres was, zo vlak na het overlijden van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, bedrukt. Van der Laan was een goede vriend van partijleider Lodewijk Asscher.

Toch reageerde Ascher direct op het vandaag uitgelekte nieuws dat werkgevers iemand pas na drie jaar tijdelijke contracten een vast contract hoeven te geven en dat het nieuwe kabinet de regels voor zzp'ers weer wil aanpassen. Het bleek dat de coalitiepartijen van plan zijn om in de wet beter te omschrijven wanneer iemand in loondienst is, opdat een zelfstandige niet onbedoeld voor een werknemer wordt aangezien.

Asscher muntte ook een nieuw motto voor het kabinet van CDA, ChristenUnie, D66 en VVD: ‘Ieder voor zich en God voor ons allen’. Eerder had hij het al ‘rechts met den Bijbel’ genoemd.

Rechtse storm

Het PvdA-congres van vandaag is de eerste waarin de PvdA weer vooruit kijkt na de enorme nederlaag van de afgelopen verkiezingen. Een nieuwe partijvoorzitter, Nelleke Vedelaar, ziet mogelijkheden aan de linkerkant van het politieke spectrum. Zij wil de oude droom van samenwerking van alle linkse partijen nieuw leven inblazen.

Vedelaar nam gisteren de voorzittershamer over van Hans Spekman, die emotioneel afscheid nam. Spekman liet doorschemeren dat hij spijt had van sommige dingen die de PvdA in een coalitie met de VVD had besloten. “Ik zou niet snel weer beslissen om de pensioenleeftijd versneld te verhogen”, zei hij. Maar hij nam geen afstand van de periode. “We hebben ook veel goede dingen gedaan. Ik ben blij dat ik er tijdens onze kabinetsperiode meer op achteruit ben gegaan dan mensen met een kleine portemonnee. Ik zou willen dat dat zo blijft in dit land.”

Spekman kondigde aan dat hij vanaf nu de partij als ‘noeste vrijwilliger’ zal blijven helpen.

Nelleke Vedelaar zei dat ze al contact heeft gezocht met de partijvoorzitters van SP en GroenLinks om over samenwerking te praten. “We moesten haast maken met linkse samenwerking want er hangt een rechtse storm in de lucht.”

