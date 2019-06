Locoburgemeester van Diemen weg na opstootje met politie

Na een uit de hand gelopen cafébezoek verzette hij zich tegen zijn aanhouding en spuugde hij agenten in het gezicht. Die hebben aangifte gedaan. Als ­locoburgemeester is Nuijens juist verantwoordelijk voor de politie.

In een verklaring die Nuijens uitgaf, stelt hij de komende dagen en weken rust te nemen om op de gebeurtenissen te kunnen reflecteren. “De berichtgeving over mijn arrestatie bevat een aantal onwaarheden. Hoewel ik de behoefte voel die recht te zetten, neemt niets weg dat het mij niet past om politieagenten op deze manier toe te spreken”, aldus Nuijens.

Gezagsdriehoek

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft aangekondigd dat een ander parket de aangiften van de agenten zal beoordelen. Nuijens maakte als locoburgemeester namelijk deel uit van de gezagsdriehoek waarin hij juist met politie en ­justitie in Amsterdam samenwerkte.

Wat precies de aanleiding van het incident is, blijft onduidelijk. Nuijens was in het café al luidruchtig, en werd door personeel naar buiten geleid. Toen zijn aanhouding werd gefilmd, flipte hij helemaal. Bij de aanhouding vond de politie in zijn tas een flesje met vermoedelijk de drug GHB en twee zakjes wiet, maar of hij onder invloed was blijft onduidelijk.

Nuijens (39) was naast locoburgemeester van Diemen sinds vorig jaar mei ook wethouder van die gemeente en had onder meer openbare ruimte, duurzaamheid, milieu en vluchtelingenzaken onder zijn hoede. De politicus was daarvoor gemeenteraadslid in Amsterdam. GroenLinks in Diemen zegt zijn beslissing te respecteren. TROUW