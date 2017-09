LIVE: Abel Herzberglezing van Khadija Arib

De Abel Herzberglezing wordt sinds 1990 in samenwerking met Trouw georganiseerd. Prominenten spreken een lezing uit ter nagedachtenis aan de advocaat, procureur, toneel- en (kroniek)schrijver en essayist Abel Herzberg (Amsterdam, 1893-1989).

Khadija Arib (1960) is sinds 19 mei 1998 namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer. Op 13 januari 2016 werd Arib, die van Marokkaanse afkomst is en op haar 15e naar Nederland kwam, voorzitter van de Tweede Kamer. Daarvoor was ze vanaf 12 december 2015 waarnemend voorzitter. Voor zij Kamerlid werd was Arib onder meer waarnemend hoofd en senior-beleidsmedewerker Maatschappelijke Opvang en Gezondheidszorg van de gemeente Amsterdam. In de Tweede Kamer hield zij zich bezig met gezondheidszorg, medisch-ethische vraagstukken, bestrijding van mensenhandel en zedenwetgeving.

Het programma begint om 15.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Na haar lezing wordt Arib geïnterviewd door Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan.

