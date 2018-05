Linkse Spaanse politici in het nauw door ‘chaletgate’

Na een speurtocht op het Spaanse Funda vonden zij hun droomhuis: een chalet van 268 vierkante meter met apart gastenverblijf en zwembad, omringd door een weelderige tuin. Prijskaartje: ruim zes ton, waarvoor het duo een hypotheek afsloot. De aankoop leidde echter tot een enorme rel. Want de aanvoerder van een links activistische partij die ruim een half miljoen aan een huis besteedt, strookt volgens critici niet met het eigen dna.

Een paar jaar terug was de paardenstaartdragende Iglesias nog de onomstreden roerganger van de hardwerkende Spanjaard. Die moest op een houtje bijten vanwege grootschalige bezuinigingen. Iglesias bekritiseerde toen de minister van economie om zijn penthouse van zes ton. Hij bivakkeerde destijds zelf in een appartementje van zestig vierkante meter in een Madrileense arbeiderswijk.

Partijwaarden

Onder leiding van Iglesias werd Podemos de derde partij in het parlement. Maar door 'chaletgate' moest hij peentjes zweten. Hij en zijn vriendin legden hun politieke lot in handen van de geregistreerde partijleden, die mochten stemmen over hun aanblijven. Die konden wel leven met het chalet. Van de half miljoen leden namen er 188.000 de moeite om zich uit te spreken, en bijna 70 procent van hen steunde Iglesias en Montero.

Maar de kwestie heeft scheuren getrokken in de partij. De Podemos-burgemeester van Cádiz, José María González, liet fijntjes weten dat hij juist met alle plezier met zijn gezin in een van de armste buurten van de stad blijft wonen. Coherent met de partijwaarden, zo vindt hij. Iglesias en Montero stellen dat zij enkel privacy zoeken voor hun gezin. Zij beloofden te blijven vechten voor betere lonen.

De prijs van het omstreden chalet in de Galapagar schijnt overigens mee te vallen in vergelijking met soortgelijke huizen in de gewilde gemeente. Bovendien zijn andere partijleiders ook niet erg zuinig: de aanvoerders van de Spaanse sociaaldemocraten en de liberalen bezitten huizen in de allerduurste wijk van Madrid.

Ondertussen heeft heel Spanje foto's van het huis kunnen zien. Aanhangers van de extreemrechtse partij VOX besloten er bij wijze van grap een spandoek op te hangen met de tekst: 'vluchtelingen en krakers welkom'.