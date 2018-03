Links Verbond in Rotterdam sneuvelt

Onder de noemer Links Verbond wilden GroenLinks, PvdA en SP in Rotterdam in zee met Nida. De aanleiding voor de breuk is ‘een verwerpelijke tweet uit 2014’, aldus de Rotterdamse lijsttrekker Judith Bokhoven.

Nida twitterde op 14 augustus van dat jaar: “Wij zeggen #Zionisme = #ISIS #vrijheidvanmeningsuiting.” Nadat daar zondagavond aan herinnerd werd twitterde PvdA-lijsttrekker Barbara Kathmann dat deze vergelijking verre van door de beugel kon. “Dit is onbegrijpelijk!”

Gisteren volgde spoedoverleg tussen de partijen. Aanvankelijk leken de plooien gladgestreken, ook al liet Nida weten geen afstand te doen van de tweet. Maar dat was voordat GroenLinks Rotterdam wist wat Jesse Klaver, eerder die dag te gast bij het politieke café van weekblad Libelle, over de zaak zei. De landelijke partijleider liet namelijk weten dat Nida zich echt moest distantiëren van de tweet, meldt RTV Rijnmond. Daarop liet Groenlinks-lijsttrekker Bokhoven via Twitter weten toch het Linkse Verbond op te blazen. “In tegenstelling tot wat we hebben afgesproken neemt Nida onvoldoende afstand van de verwerpelijke tweet. Ik heb geen vertrouwen meer in de opstelling van Nida. Daarmee is wat mij betreft geen plaats meer voor Nida in ons verbond.”

Of de verandering van standpunt te maken heeft met Klavers uitingen, is onduidelijk. De PvdA en de SP blijven wel bij het Links Verbond. “Dat we eruit zouden stappen is niet in Frage geweest, want je stapt niet uit je idealen. We hebben gewoon een goed gesprek gehad”, zei PvdA-lijsttrekker Kathmann na het crisisoverleg. Leo de Kleijn, fractievoorzitter van de SP, liet weten dat zijn partij vasthoudt aan het manifest en de gemaakte afspraken. Ook Nida wil verder in het verbond.