Links Italië heeft het nu al Spaans benauwd van de verkiezingen

Nog maar iets meer dan 20 procent van de kiezers zegt op de formatie van Matteo Renzi te gaan stemmen. Drie jaar geleden, bij de verkiezingen van het Europees parlement, kreeg de Democratische Partij nog 40 procent van de stemmen.

Lees verder na de advertentie

Die krimpende populariteit is voor de Democratische Partij een acuut probleem nu de president het parlement gisteren heeft ontbonden en er een datum voor de verkiezingen is geprikt: 4 maart. Partijleider Renzi heeft dus nog maar twee maanden om terrein terug te winnen.

Dat wordt lastig voor de man die tot een jaar geleden premier was, want zijn partij staat bol van de interne spanningen. Matteo Renzi (42) wordt verweten te dominant, arrogant en te rechts te zijn. De ruzies binnen zijn partij zijn zó hoog opgelopen dat een deel van de oude garde zich heeft afgesplitst.

Begin deze maand is deze groep een nieuwe partij begonnen onder leiding van Pietro Grasso (72), een voormalige maffia-jager. Deze partij - die Vrij en Gelijk heet - snoept volgens opiniepeilers zo'n 7 procent van de Democratische Partij af.

Sommige politieke verslaggevers schrijven dat Matteo Renzi over zijn houd­baar­heids­da­tum heen is

Waar Renzi en zijn PD ook last van hebben, is het onderzoek van een parlementaire commissie naar het omvallen van een aantal Italiaanse banken. Bij een van die banken, Banca Etruria, zat de vader van een van Renzi's ministers in het management.

Plaatsmaken Uit recente verhoren van de parlementaire commissie blijkt dat die minister zich persoonlijk heeft ingespannen om Banca Etruria overeind te houden. Politieke tegenstanders zien daar belangenverstrengeling in. Ze zetten de PD nu weg als 'de partij van de bankiers', en zo'n etiket doet geen enkele partij in Europa goed. Sommige politieke verslaggevers schrijven dat Matteo Renzi - ook al is hij een jonkie in de Italiaanse politiek - over zijn houdbaarheidsdatum heen is, en dat hij plaats moet maken. De partijleider heeft publiekelijk nooit aan zichzelf getwijfeld, maar er worden al namen genoemd van mensen binnen de partij die populairder zijn. Zo scoort Marco Minniti, de huidige minister van binnenlandse zaken, goed. Minniti (61) wordt van alle kanten bejubeld omdat hij dit jaar het aantal bootmigranten met een derde heeft weten terug te dringen. En over die al jaren durende migratie van Afrikanen - die in Libië op onzeewaardige bootjes stappen, op de Middellandse Zee moeten worden gered en naar Italië worden gebracht - maken veel kiezers zich zorgen. Andere complimenten krijgt de regeringspartij niet van de kiezers. Die merken nog weinig van de aantrekkende economie. Mede daardoor lijkt een rechts blok het bij de verkiezingen wél goed te gaan doen. Forza Italia, de partij van miljardair en oud-premier Silvio Berlusconi (81), gaat waarschijnlijk samen met de eurosceptische Lega Nord en de rechtse Broeders van Italië meedoen. Die coalitie zou goed zijn voor ongeveer 35 procent van de stemmen.