Links en extreem-rechts treffen elkaar bij de protesten tegen Viktor Orbán

Spandoeken repten van fraude, maar ook als de stemmen correct zijn geteld, zijn de verkiezingen volgens de demonstranten door de regelgeving en door de massieve regeringscampagne ter ondersteuning van regeringspartij Fidesz niet meer vrij en eerlijk te noemen.

In de menigte wapperden Hongaarse en Europese vlaggen én de met extreem-rechts geassocieerde rood-wit gestreepte Arpádvlag. Skinheads met hakenkruistatoeage stonden gebroederlijk naast linkse Boedapester intellectuelen. Vreemd was het wel, erkenden demonstranten. Maar het symboliseert hoe deze verkiezingsuitslag de zwaar verdeelde Hongaarse natie verder heeft gesplitst. Je kunt voor Orbán zijn of tegen. Daartussen zit niets. Dat verbroedert zelfs links en rechts.

Ook volgens internationale waarnemers van de OVSE was er sprake van 'intimiderende en xenofobische retoriek', van ondoorzichtige campagnefinanciering en van bevooroordeelde regeringsgezinde publieke media. De vijandige campagne maakte het voor kiezers moeilijk een geïnformeerde keuze te maken, aldus de OVSE.

Volslagen verrassing Iedereen hield vooraf rekening met een overwinning van Fidesz. Maar op basis van de laatste peilingen en ook vanwege de onverwacht hoge opkomst kwam de omvang van die overwinning als een volslagen verrassing. Volgens de officiële uitslag, die dit weekend bekend werd, won Viktor Orbán met 48 procent van de stemmen exact twee derde van de parlementszetels. Dat geeft hem de vrijheid om iedere wet aan te nemen die hij wil. Beschuldigingen van fraude circuleren al sinds de verkiezingsdag zelf, toen tot twee keer toe het computersysteem van het Nationale Kiesbureau uitviel. Daarbij ging het opkomstcijfer op zeker moment niet omhoog, maar omlaag. Ook waren de uitslagen urenlang niet beschikbaar. De oorzaak van die storing blijft onduidelijk. Onafhankelijk onderzoek is onmogelijk, want het computersysteem is staatsgeheim. Orbán zegt dat er in Hongarije zo'n 2000 huurlingen van Geroge Soros rondlopen die tegen de regering werken Die onduidelijkheden werden gevolgd door berichten over misstanden bij stembureaus, zoals een bureau waar alle stemmen voor oppositiepartijen ongeldig waren verklaard. Voor de oppositie was dat reden tot nader onderzoek van de officiële protocollen van de stembureaus. Onder leiding van Zoltán Tóth, voormalig voorzitter van het Nationale Kiesbureau in de jaren negentig, onderzochten vrijwilligers de afgelopen dagen 10 procent van alle 22.000 protocollen. Tóth verklaarde tijdens het onderzoek dat het mogelijk blijft dat de onregelmatigheden binnen de normale foutmarge vallen. Maar oppositiepartij DK kondigde gisteren aan dat ze de uitslag in veertig districten gaat aanvechten. Of dat kans maakt, is de vraag. Fidesz heeft in het Nationale Kiesbureau een grote meerderheid. Als het bureau het verzoek van de DK afwijst, kan die nog wel in beroep bij het Hongaarse hoogste gerechtshof. Volgens Orbán is de uitslag kristalhelder en worden de protesten gefinancierd door de Amerikaanse financieel magnaat en filantroop George Soros, die volgens hem van Hongarije een migratieland wil maken.

Duitse anarchisten Regeringsgetrouwe websites waarschuwden voorafgaand aan de demonstratie dat een door Soros betaalde politieke activist Duitse anarchisten zou laten overkomen om in Boedapest net zulk onheil te stichten als tijdens de rellen tijdens de G20 vorig jaar in Hamburg. Ze sluiten daarmee aan op een recente facebookvideo van Orbán, die daarin zegt dat er in Hongarije zo'n 2000 huurlingen van Soros rondlopen die tegen de regering werken. Ook Brussel wemelt van zulke Soros-agenten, aldus Orbán. De regering wil een verbod voor medewerkers van ngo's om in de buurt van de EU-buitengrens te komen Een van de maatregelen die de regering daarom wil nemen zodra ze weer een tweederde meerderheid in het parlement heeft, is de invoering van een 'Stop Sorospakket', aldus een regeringswoordvoerder vorige week. Wat dat precies gaat inhouden, is nog onduidelijk. Maar er is sprake van verplichte registratie van organisaties die voor vluchtelingen opkomen, van een belasting van 25 procent op buitenlandse donaties aan zulke organisaties en van een verbod voor hun medewerkers om in de buurt van de EU-buitengrens, dat wil zeggen het hek langs de Servische grens, te komen. Maar dat het pakket nog verder zou kunnen gaan, blijkt uit de publicatie in het regeringsgetrouwe weekblad Figyelö van de namen van 200 Hongaren die in Soros' dienst zouden zijn. Behalve om medewerkers van organisaties zoals Amnesty International gaat het daarbij ook om onderzoeksjournalisten en wetenschappers. Plus twee mensen die al lang dood zijn, één zelfs al sinds 1995.