Lilian Marijnissen is 'on fire', vindt de SP

Onder de klanken van ‘Girl on fire’ van Alicia Keys kwam Lilian Marijnissen het podium op, zaterdag bij het partijcongres van de SP in Hilversum. De verwachtingen in de partij over de kersverse partijleider zijn dan ook hooggespannen. Ze heeft charisma, is innemend en toon zich daadkrachtig, klinkt het tevreden in de zaal. En ze doet het goed op tv.