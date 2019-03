Lijsttrekker voor de Eerste Kamer betekent niks

De hoogste etage van de Mauritstoren, een deel van de Eerste Kamer, biedt uitzicht over Den Haag. Daar nemen Ben Knapen (CDA) en Paul Rosenmöller (GroenLinks) in het zogeheten leeskabinet een voorschot op hun debatten straks in de senaat.

Woensdag zijn de verkiezingen voor leden van de Provinciale Staten en die bepalen op hun beurt in mei de samenstelling van de Eerste Kamer. Knapen en Rösenmöller staan bovenaan de kandidatenlijst van hun partij. “Iemand vroeg mij laatst: wat betekent het dat jij lijsttrekker bent?”, vertelt Rosenmöller. “Dat betekent niks. De kiezer kan niet op mij stemmen en ook niet op Ben. Ik sta toevallig bovenaan een lijstje. Wij moeten niet de meest prominente rol hebben.”

Ook al zegt hij dat hij niet per se vooraan hoeft te staan, Paul Rosenmöller is een politiek dier. Hij was veertien jaar lid van de Tweede Kamer (1989 tot 2003), waarvan negen jaar als fractievoorzitter. Daarna maakte hij televisieprogramma’s voor de Ikon en de laatste vijf jaar is hij voorzitter van de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs.

Knapen is al vier jaar lid van de Eerste Kamer. Hij was staatssecretaris van buitenlandse zaken van 2010 tot 2013 en werkte daarna bij de Europese Unie als directeur-generaal van de Europese Investeringsbank. Knapen is oud-hoofdredacteur van NRC Handelsblad.

U treft elkaar regelmatig bij debatten. Hoe ervaart u de campagne?

Rosenmöller: “Heel positief. Voor het eerst staan de thema’s centraal waarvoor GroenLinks dertig jaar geleden is opgericht. Het gaat over het klimaat, een rechtvaardige verdeling van de kosten en over de publieke sector. Alles wat met natuur en milieu te maken heeft, kon in het verleden in tweede of derde instantie de keuze van de kiezer bepalen. Maar nu is het klimaat echt belangrijk. Niet alleen voor landelijke politici. De Provinciale Staten gaan over windmolens en andere klimaat-onderwerpen.”

Als ik de keuze heb om het klimaat en het kabinet te laten vallen of het klimaat én het kabinet te redden, weet ik het wel GroenLinks-lijsttrekker Paul Rosenmöller

Knapen: “Het nationale karakter van de campagne is voor mij nogal dubbel. Er zijn zelfs partijen die in de provincie alleen maar meedoen met de focus op de Eerste Kamer. Zij willen er een referendum van maken met als inzet dat dit kabinet weg moet.”

Rosenmöller: “Het is van alle tijden dat de landelijke politiek sterk aanwezig is in de campagne voor provincies of gemeenten. Daar heeft nog niemand een oplossing voor gevonden.”

Ben Knapen (CDA) en Paul Rosenmöller (GroenLinks) © Judith Jockel

Knapen: “Ik heb er strikt genomen geen rol in. De Tweede Kamer gaat over landelijke onderwerpen en daar is Sybrand Buma onze fractievoorzitter en bij GroenLinks is dat Jesse Klaver. In de provincies zijn de lijsttrekkers voor de Provinciale Staten aan zet. Die praten over bijvoorbeeld windmolens, zonnepanelen en of ze stukjes natuur willen opofferen voor woningbouw of niet. Het is aanmatigend als ik daarover opvattingen debiteer omdat het onderwerpen zijn die thuishoren op de plek waar ze worden geregeld. Ik vind enige terughoudendheid heel goed.”

Rosenmöller: “Dat zit ook in jouw karakter”.

Knapen: “Soms komen dingen samen. Ik heb in eerste instantie tegen mijn partij gezegd: ik ga niet naar die televisiedebatten. Ik doe er niet aan mee. Terecht zeiden de mensen die hun best doen om te zorgen dat het CDA zetels binnenhaalt dat niet meedoen negatieve repercussies kan hebben. Wie ben ik dan om te weigeren. Dus ik ben gegaan maar het heeft wel als consequentie dat ik ook bij zo’n televisiedebat enige reserve op zijn plaats vind. Nou kan Paul over heel veel onderwerpen eindeloos spreken en ik ben wat beperkter. Dus dat past.”

Rosenmöller: “Ik heb veertien jaar een andere rol gehad”.

Knapen: “Dat is te merken”.

Rosenmöller: “Ik ben er wel zestien jaar uit geweest”.

Knapen: “Het is net als bij biljarten. Ook al heb je het jarenlang niet gedaan, je hebt de vaardigheid zo weer te pakken. Ik vind het mooi om te zien. Maar als het om landelijke onderwerpen gaat, voert bij het CDA de politiek leider het woord. Als wij de meest vreselijke dingen zeggen kan de kiezer ons niet naar huis sturen, wij worden niet rechtstreeks gekozen. Dat is anders bij een lid van de Tweede Kamer.”