Liesbeth van Tongeren kreeg talloze voorkeursstemmen, maar wordt toch wethouder

We kunnen voorzichtig spreken van een modeverschijnsel. Linda Voortman (GroenLinks) verkast naar Utrecht, Sharon Dijksma (PvdA) naar Amsterdam en nu ook Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) naar Den Haag. De onderhandelingen in onder andere Rotterdam zijn nog gaande, nog meer vertrekkers zijn dus niet uitgesloten.

Het blijft ongemakkelijk, Kamerleden die, met de verkiezingen nog vers in het geheugen, voor een andere baan zwichten. De beschuldiging van kiezersbedrog ligt op de loer, maar in het voordeel van deze drie politici pleit dat ze de publieke zaak blijven dienen.

Populair

Toch, bij Van Tongeren wringt de schoen. Ze is een van de populairste Kamerleden van GroenLinks. Bij de verkiezingen in 2012 kreeg ze 10.205 voorkeurstemmen, drie keer zo veel als Jesse Klaver. Maar in de aanloop naar de stembusgang in 2017 had ze een 'slecht nieuws'-gesprek met de partijleiding. De harde boodschap: er was geen plek meer voor haar in de nieuwe fractie. Toenmalig minister Henk Kamp, politiek gezien haar grootste tegenstander, zei: "Ik ben verrast dat ze niet op de lijst staat".

Van Tongeren ging het gevecht met de partij aan. Ze zocht de leden van GroenLinks in het land op om ze ervan te overtuigen dat ze een plek in de Kamer verdient. Met succes. Dankzij een referendum kreeg Van Tongeren alsnog plek zes op de kandidatenlijst, hoog genoeg voor een zetel. Wat zullen de 25.856 kiezers die vorig jaar op Van Tongeren hebben gestemd, en haar zo de vierde plek in de fractie gaven, vinden van deze voortijdige overstap naar het Haagse stadhuis?