Lidstaten schieten tekort in fraudebestrijding EU-subsidies

EU-landen doen te weinig om fraude op eigen grondgebied met Europese subsidies aan te pakken. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport dat gisteren verscheen.

Lees verder na de advertentie

De waakhond van de EU-financiën onderzocht vooral preventie en opsporing van fraude met de zogeheten cohesiefondsen, bedoeld voor de ontwikkeling van de relatief armste regio’s in de EU. Het gaat dan vaak om grote infrastructuur- en milieuprojecten.

“Het cohesiebeleid maakt een derde deel uit van de EU-begroting, maar is goed voor bijna 40 procent van alle gemelde fraudegevallen en nagenoeg driekwart van de totale bedragen die met fraude zijn gemoeid”, stelt Henri Grethen, het Luxemburgse lid van de (in zijn vaderland gevestigde) Rekenkamer. “De lidstaten concluderen vaak dat hun bestaande fraudebestrijding maatregelen volstaan om de risico’s te ondervangen. Wij vinden deze conclusie te optimistisch.”

In de onderzochte periode van 2013 tot 2017 is voor zover bekend voor 1,5 miljard euro gefraudeerd met alle EU-subsidies samen (op een totale pot van ongeveer 1000 miljard), verspreid over meer dan vierduizend gevallen. Bij liefst 72 procent van die 1,5 miljard ging het om cohesiefondsen.

De controleurs van de Rekenkamer gingen in zeven landen kijken hoe het met de fraudebestrijding is gesteld: Bulgarije, Frankrijk, Hongarije, Griekenland, Letland, Roemenië en Spanje.

Wat ze zagen, viel ze niet mee. In het algemeen ‘hebben de lidstaten geen specifiek fraudebestrijding beleid’, luidt hun harde oordeel.