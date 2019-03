Lichte straf voor Trumps voormalige medewerker Manafort wekt verbazing

Dat Donald Trumps voormalige campagnemanager Paul Manafort gisteren werd veroordeeld wegens finan­ciële malversaties, was voor niemand een verrassing. Dat hij amper vier jaar celstraf kreeg wel. Volgens richtlijnen van de federale justitie zou de straf veel hoger moeten zijn.

Lees verder na de advertentie

Rechter T.S. Ellis legde in Virginia 47 maanden celstraf op aan Manafort, die wel om vergiffenis vroeg maar geen schuld bekende. Een jury had hem in augustus al schuldig verklaard aan acht gevallen van fraude met de belastingen en bankrekeningen. Manafort moet 24 miljoen dollar terugbetalen, naast een boete van 50.000.

De politieke consultant, die in 2016 enkele maanden campagneleider was voor Trump, verdiende veel geld met lobbywerk voor pro-Russische krachten in Oekraïne. Hij verstopte miljoenen dollars op buitenlandse bankrekeningen en daardoor liep de Amerikaanse fiscus belastinginkomsten mis. Ook loog Manafort tegen banken om leningen los te peuteren.

Maar Ellis prees Manaforts handel en wandel, afgezien van de financiële zaken. De politieke consultant van 69 jaar had ‘veel goede dingen’ gedaan die hem ‘de bewondering van veel mensen’ opleverden. Daarom achtte de rechter, die nog door Ronald Reagan is benoemd, het gepast af te wijken van de richtlijnen.

De straf was zelfs iets lager dan waar de advocaten van Manafort om vroegen, tot verbazing van juridische experts. “Dit is een geweldige nederlaag voor justitie”, zei de voormalige aanklager David Weinstein tegen persbureau Reuters. Manafort zit al sinds juni vorig jaar in voorarrest en kan dus binnen vier jaar vrijkomen. Maar er wachten nog meer zaken tegen hem. Woensdag moet hij voorkomen wegens een geval van samenzwering en witwassen, waarvoor hij ook al schuld heeft bekend.

Sinds Trumps verkiezing hebben de autoriteiten vervolging ingesteld tegen meerdere voormalige medewerkers van de president, zoals de gewezen nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn en advocaat Michael Cohen, ooit vertrouweling van Trump. Hij is in december veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar.

Lees ook: